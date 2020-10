Un año después, Blake Jenner reconoció el abuso hacia Melissa Benoist

Blake Jenner habló sobre las acusaciones hechas por Melissa Benoist (Foto: Twitter@Mad_hatter_anna)

En noviembre del 2019 Melissa Benoist contó al mundo la historia de abusos que sufrió a manos de una de sus ex parejas. Aunque no nombró al hombre, muchos de sus fanáticos asumieron que fue el actor Blake Jenner, con quien estuvo casada.

A 11 meses de estas declaraciones, el actor de “Glee” rompió su silencio y habló sobre las acusaciones de Benoist. A través de su cuenta de Instagram, el actor hizo una publicación de seis partes en la que admitió que él abusó tanto física, como verbalmente de su entonces pareja (no nombró a la actriz).

“Durante los últimos once meses he estado pensando en cómo abordar una situación personal que se hizo pública a finales de 2019. A lo largo de ese tiempo, reflexioné sobre un período de mi vida que anteriormente había mantenido en la oscuridad por vergüenza y miedo, pero sé que esto es algo que debe abordarse, no solo en público, sino también en privado, con la persona directamente afectada y conmigo mismo”, comenzó Jenner.

Jenner explicó que conoció a su ex pareja cuando tenía 20 años, pero reflexionó que el amor que tenían el uno por el otro, no pudo más que el “quebrantamiento compartido que surgió de nuestra infancia”. Después alegó que la pasión entre ellos llevó a momentos de celos y volatilidad entre ambos.

Benoist deunció que fue víctima de violencia doméstica (Foto: Twitter@versacepromise)

Según Jenner, él trató de abandonar su matrimonio, pero no lo hizo porque, ella era la que le pidió que no se fuera.

“Incluso en esos momentos en los que estaba decidido a irme porque hubiera sido la opción más saludable, sentí que no podía irme cuando alguien a quien amaba me pedía que me quedara. Fue una relación con una fundación arraigada en la codependencia, que tuvo consecuencias nefastas”, escribió.

Jenner tomó “total responsabilidad” por haber sido abusivo de distintas maneras hacia su ex esposa. Aunado a esto, confirmó el ataque con un teléfono que Benoist describió en su video de noviembre, pero se excusó al decir que fue hecho en un momento de frustración y que no apuntó hacia la cara de la actriz.

“[El teléfono] golpeó a mi ex pareja en la cara. Me congelé en un estado de conmoción y horror cuando mi entonces compañera gritó de angustia, su ojo se cerró inmediatamente por la hinchazón del impacto del teléfono. Es un momento del que me arrepentiré por el resto de mi vida. Ella se sentó allí llorando y solo puedo imaginar el dolor, el miedo y la vergüenza que debe haber sentido en ese momento. Si pudiera hacer algo para recuperarlo, lo haría”, narró.

No obstante, Jenner también compartió que era importante compartir su versión del tiempo que estuvieron juntos y de la violencia que él supuestamente sufrió a manos de la estrella de “Supergirl”.

La actriz narró cómo su ex pareja le aventó un celular al rostro (Video: Instagram/melissabenoist)

“El abuso mental y emocional comenzó al comienzo de nuestra relación. Me hicieron dejar pasar numerosos trabajos y oportunidades debido a los celos de posibles co protagonistas femeninas. Me desanimaron y me amenazaron con no desarrollar relaciones y tomar fotos con co protagonistas femeninas en eventos profesionales. Me hicieron sentir culpable por trabajar cuando recibí llamadas de mi ex pareja mientras estaba fuera, amenazando con autolesionarse de depresión y un miedo profundamente arraigado al abandono”, describió.

El actor también expresó que Benoist lo rasguñó, abofeteó y golpeó en “numerosas ocasiones”.

“Yo también he tenido que ocultar e inventar mentiras sobre muchas lesiones visibles en las que había incurrido a lo largo de la relación. Fui agredido físicamente en la ducha, dejándome con una lesión traumático”, agregó.

También aseveró que hay muchas discrepancias en la historia de Benoist, pero decidió no discutirlas, por “respeto a la vida personal de su ex pareja”.

Blake Jenner explicó que él también fue víctima de abuso (Foto: Twitter@moozanna)

En los últimos párrafos, Jenner agregó que se quería disculpar con cada víctima de abuso doméstico, pero aseguró que también él está a su lado como una víctima.

“Hay muchas cosas que desearía haber hecho de manera diferente; y aunque desearía que no fuera por el dolor que sufrimos durante el curso de nuestra relación, nunca volveré a cometer los mismos errores. Nunca dejaré de hacer el trabajo necesario para mejorarme en todas las áreas de mi vida. Te deseo y a tu familia nada más que buena salud, alegría y amor”, agregó, dirigiéndose a la actriz.

El actor decidió desactivar los comentarios de su publicación, pero hasta el momento de esta publicación, está tenía más de 15,700 “me gusta”.

Por su lado, Benoist, quien acaba de dar a luz a Huxley Robert Wood con su actual esposo Chris Wood, no ha hecho ninguna declaración al respecto.

