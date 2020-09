Cultura.- Supergirl finalizará tras su temporada 6

23/09/2020 Imagen de la serie Supergirl AUTONOMÍAS CULTURA THE CW



Supergirl se acerca a su final. La serie protagonizada por Melissa Benoist terminará tras su temporada 6, entrega que comenzará su rodaje en Vancouver (Canadá) este mes de septiembre.



Según The Hollywood Reporter, la sexta entrega constará de 20 episodios y se estrenará en 2021. Sin embargo, la publicación asegura que la ficción no llegará en enero, como suele ocurrir con las series de superhéroes de The CW, sino que se lanzará a mitad de temporada. Benoist está embarazada, por lo que la cadena ha tenido que retrasar la producción.



"Decir que ha sido un honor interpretar a este personaje icónico sería quedarse corto", escribió la actriz en Instagram. "Ver el impacto increíble que ha tenido la serie en las chicas jóvenes de todo el mundo siempre me ha dejado con humildad y sin palabras. Ella también ha tenido ese impacto en mí. Me ha enseñado una fuerza que no sabía que tenía, a encontrar esperanza en lo más oscuro, y que somos más fuertes cuando estamos unidos", escribió.



"Lo que ella representa nos impulsa a todos a ser mejores. Ha cambiado mi vida para mejor y estaré eternamente agradecida", agregó. "Prometo que haremos una última temporada increíble ", finalizó.



Supergirl, que se desarrolló originalmente y emitió su primera temporada en CBS, fue el segundo spin-off de Arrow, después de The Flash. El elevado presupuesto y las bajas audiencias obligaron a que la ficción se pasara a The CW.



La producción se trasladó de Los Ángeles a Vancouver para reducir el presupuesto. La audiencia experimentó un aumento en The CW, convirtiéndose en la serie con guion más vista de la cadena después de The Flash, Sobrenatural y Batwoman.



El final de Supergirl ha seguido al desenlace de Arrow, que tuvo lugar el pasado mes de enero. De esta manera The CW mantendrá en su programación The Flash, Legends of Tomorrow, Black Lightning, Batwoman y Superman & Lois, que se estrenará en 2021.