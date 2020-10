Tory Lanez fue acusado en relación con el tiroteo que involucró a Megan Thee Stallion

Tory Lanez fue acusado formalmente por inflingir heridas corporales (Foto: Instagram/torylanez)

La rapera Megan Thee Stallion encontró fama gracias a que su tema “Savage” se hizo viral en Tik Tok. Pero desde julio dio de qué hablar cuando sufrió un disparo en el pie tras asistir a una fiesta organizada por Kylie Jenner y un mes después acusó al rapero Tory Lanez de ser el culpable del disparo.

A pesar de las constantes negaciones por parte del rapero, este jueves Lanez fue acusado formalmente por el disparo en contra de una persona.

De acuerdo con el sitio de noticias TMZ, la Oficina del Fiscal del Condado de Los Ángeles le dio un cargo de asalto con un arma de fuego semiautomática y un cargo de portar un arma de fuego cargada y no registrada en un vehículo. El fiscal también alegó que Tory también enfrentará una “acusación de arma de fuego y que él personalmente infligió grandes lesiones corporales”.

El rapero canadiense será procesado el próximo 13 de octubre y de ser declarado culpable, podría enfrentar hasta 22 años con ocho meses dentro de una prisión estatal.

La estrella fue herida de bala en julio (Foto: Dia Dipasupil/AFP)

A pesar de que la oficina del fiscal del distrito no identificó a Megan como la víctima, ella misma se pronunció sobre el tiroteo varias veces y nombró a Daystar Shemuel Shua Peterson, nombre verdadero del canadiense como el presunto tirador.

A través de un “en vivo” de Instagram, la rapera acusó al canadiense de 28 años no solamente del disparo, pero de hacer que su equipo encubriera la situación tanto en los medios, como en redes sociales.

“Me disparaste y conseguiste que tu publicista y tu gente acudiera a estos blogs mintiendo y mierdas así. Deja de mentir. ¿Por qué mentir? No entiendo. Traté de mantener la situación fuera de Internet, pero la estás arrastrando”, reclamó la rapera de 25 años.

Lanez fue arrestado el pasado 13 de julio y fue acusado de cargar con un arma oculta en un vehículo. Pero ese mismo día, pagó una fianza de 35.000 USD y fue puesto en libertad.

La rapera acusó al canadiense en Instagram (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

En un álbum lanzado el mes pasado, Lanez negó haberle disparado a Megan. En la canción “Money Over Fallouts”, el rapero dice: “Megan, la gente intenta incriminarme por un tiroteo”. También agregó: “Tengo que ver un par de preguntas: ¿cómo diablos te disparan en el pie y no golpea huesos ni tendones? ¿Cómo diablos tu equipo está tratando de pagarme en millones?”.

Por su parte, la rapera rompió su silencio en Instagram un par de días después y explicó que sufrió heridas como resultado de un crimen que fue cometido en contra de ella con la intención explícita de lastimarla.

“Nunca me arrestaron, los policías me llevaron al hospital donde me operaron para extraer las balas. Estoy increíblemente agradecida por seguir viva y que se espera que tenga una recuperación completa, pero es importante para mí aclarar los detalles de esta traumante noche. Me encuentro enfocada en mi recuperación para poder regresar a mi vida y a hacer música lo más pronto posible”, escribió Thee Stallion.

En ese momento ella no identificó a su agresor ni dio más detalles del enfrentamiento, pero describió esta experiencia como algo que le ayudó a abrir los ojos y como una bendición disfrazada.

Un video mostró a la rapera herida (Jamie McCarthy/AFP)

No obstante, TMZ filtró un video en el que se puede observar a la rapera saliendo de un vehículo con un goteo de sangre brotando desde su pie.

