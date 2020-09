Cardi B y Maluma encabezan dos nuevas carteleras globales de Billboard

En la imagen un registro de la rapera estadounidense Belcalis Marlenis Almanzar, cuyo nombre artístico es Cardi B, durante una presentación en Frauenfeld (Suiza). EFE/Ennieo Leanza/Archivo

Miami, 14 sep (EFE).- Los artistas latinos Cardi B y Maluma encabezan dos nuevas carteleras globales lanzadas este lunes por la organización Billboard, una de las más reconocidas de medición del desempeño de la industria de la música en el mundo.

Según la empresa, las nuevas carteleras son la "Billboard Global 200", que incluye las canciones más populares del mundo, y la "Billboard Global Excl. U.S.", que, como dice su nombre, excluye a Estados Unidos.

La primera publicación de ambas carteleras está basada en las ventas desde el 4 al 10 de septiembre, de acuerdo con los números de MRC Data/Nielsen Music.

La canción número uno en la "Billboard Global 200" es “WAP”, de Cardi B y Megan Thee Stallion, que registró un total de 100,9 millones de escuchas en plataformas de "streaming" musical en el mundo y 23.000 descargas.

Por su parte, el tema "Hawái", del cantautor urbano colombiano Maluma, está a la cabeza de la "Billboard Global Excl. U.S.", con 85,3 millones de escuchas y 1.000 ventas.

En ambas carteleras de medición musical, la banda surcoreana BTS, con su éxito “Dynamite” ocupa el segundo lugar.

Mundialmente, la canción fue escuchada 83,2 millones de veces en la cartelera Global 200, que, como dice su nombre, combina cifras de 200 países o territorios.

Según la organización Billboard, los números reflejan la popularidad mundial de Maluma y BTS.

Específicamente, el artista colombiano tuvo un 91% de las escuchas mundiales fuera de Estados Unidos, en comparación con el 54 % de WAP.

Las carteleras han reflejado, además, cuán variado es hoy en día el origen de los artistas más exitosos del mundo.

De los 16 que están en las dos listas, nueve son de Estados Unidos (incluyendo a Cardi B y Megan Thee Stallion), dos son de Canadá (Drake y The Weeknd) y dos son de Corea del Sur (Blackpink y BTS), mientras que Colombia, Nueva Zelanda y el Reino Unido tienen uno cada uno.

Se trata de Maluma, Jawsh 685 y Harry Styles, respectivamente.