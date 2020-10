Dos hijas, opulencia y un turbio pasado: la supuesta historia de Sara Salazar, viuda de José José, que la vincularía con Pablo Escobar

Dos hijas, lujos y un turbio pasado: la supuesta historia de Sara Salazar, viuda de José José, que la vincularía con Pablo Escobar (Foto: Instagram @josejoseoficial)

Sara Salazar, viuda de José José y su hija, mejor conocida como Sarita, han sido blanco de las críticas por su modo de actuar tras la muerte del cantante mexicano, así como protagonistas de diversas historias que hasta la fecha no eran del dominio público, pero se filtraron por diversas fuentes.

Una de ellas es la presunta relación que tuvo Salazar con uno de los colaboradores del capo colombiano Pablo Escobar, de quien hasta el momento se desconoce su nombre, su identidad y otros datos que pudieran corroborar la versión de los conductores Javier Ceriani y Elisa Beristein del programa Chisme No Like.

De acuerdo con sus declaraciones, publicadas en un reciente video por YouTube, Monique, hija de Sara, es posiblemente la hija de este hombre, involucrado con el Cártel de Medellín, uno de los más poderosos que ha existido en la historia del tráfico de drogas a nivel mundial.

“Le tienen miedo a las Saras en Miami, no sé por qué”, aseguró Ceriani en primera instancia. “Se dijo que Monique era hija de un señor colombiano muy famoso que se dedicaba al narcotráfico. El más famoso de Colombia, ya saben a quién nos referimos. Que ellos alguna vez habían visto fotos del colaborador de Pablo Escobar”, concluyó Beristein.

Los conductores de Chisme No Like informaron que las hijas de Sara Salazar podrían ser hijas de un colaborador de Pablo Escobar (Foto: Captura de pantalla Univision)

Sin embargo, fue el propio José Joel, hijo de José José, quien informó en esa misma emisión que ya se conocía la vida llena de lujos que tuvo Sara Salazar antes de unirse en matrimonio con el intérprete, pues llegó a enseñarles unas pocas fotografías que lo dejaban entredicho.

“Ya lo sabíamos, pero por respeto a mi papá no se sabía nada (...) Tampoco creas que eran tantas fotos, eran dos o tres donde había caballerizas, había establos, campos grandotes y demás. Nosotros respetábamos. Hasta el momento, Celine y Monique al día de hoy no tengo problemas, no las he visto, pero siguen siendo mis hermanas, caramba”, reveló en la emisión publicada por YouTube el 23 de enero de 2020.

Pero esta no es la primera vez que toca el tema. Durante una entrevista en noviembre de 2019, también con los conductores Javier Ceriani y Elisa Beristein, aseguró que nunca preguntaron sobre los padres de sus hermanas, pero “sabían que había algo raro y turbio”.

“Yo con Celine, con Monique, con Sarita, siempre desde que las conocí, las traté como familia. Se hablaba muy poco, preguntábamos muy poco, éramos muy prudentes en cuanto a sus papás. Sabíamos que había algo raro, algo turbio. En algún momento llegué a ver fotos de una finca, de caballos, de una opulencia que en su momento sí hubo, sí tuvieron y por x, y o z se deshizo”, aseguró.

José Joel confirmó que su familia sabía del opulento pasado que tuvo la esposa del intérprete mexicano (Foto: Archivo)

A un año de la muerte de José José, su hija Sara Sosa compartió una serie de fotografías para recordar lo que le dejó su padre, al que llamó su “maestro de vida” y “mejor amigo”.

Sin embargo, recibió una serie de ataques por la mala relación que lleva todavía con sus hermanos, misma que fue evidenciada tras la muerte del llamado “Príncipe de la canción”.

Hace unas semanas la misma Sarita descartó una posible reconciliación con sus hermanos, José Joel y Marysol, al menos en un futuro cercano.

“Han pasado muchas cosas, pero igual es algo triste. Es algo muy personal... la gente no conoce la verdadera historia, entonces no sé si eso pueda pasar en un futuro. Obviamente no estoy cerrada... ha habido demasiadas cosas que han pasado”, declaró en una charla en el programa Despierta América.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

A un año de la muerte de José José: demandas, conflictos y el misterio latente de sus últimos días

Sara Sosa reapareció a un año de la muerte de José José: lloró al recordarlo y descartó una pronta reconciliación con sus hermanos

Sara Sosa recordó a José José en Instagram, pero le llovieron ácidos comentarios por no reconciliarse con sus hermanos