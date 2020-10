Los recuerdos de Shakira a 25 años de su exitoso álbum “Pies descalzos”

Shakira conmemoró el cuarto de siglo de su álbum con una serie de clips (Video: Twitter @Shakira)

Este martes Shakira conmemoró junto a sus seguidores una fecha muy especial para su trayectoria: el aniversario 25 de su famoso álbum Pies descalzos, una placa que significó el primer gran éxito de la barranquillera que la llevó a salir por primera vez de su país.

Dicho álbum es la tercera producción lanzada por la entonces muy joven cantautora, quien en 1995 lucía un estilo muy distinto al que con el que ahora se le conoce: pelo liso, negro y suelto, y una imagen más cercana al look bohemio con la que conquistó a los corazones de millones de fans que con este proyecto la conocieron por vez primera.

Los fans de Shakira compartieron en las redes sociales fotografías y anécdotas referentes al álbum (Foto: Instagram @shakiraworld)

Con los sencillos Estoy aquí y ¿Dónde estás, corazón? Shakira logró un importante éxito comercial en Latinoamérica, luego de la publicación de sus dos primeros trabajos titulados Magia y Peligro, de 1991 y 1993, los cuales pasaron desapercibidos y sólo los conocen unos pocos de sus seguidores, tal es así que a la fecha se consideran unos materiales de culto en la discografía de la famosa cantante y actualmente son casi imposibles de conseguir debido a que están descatalogados.

Con "Pies descalzos", Sony Music apostó por la internacionalización de su estrella colombiana (Foto: Sony Music)

El álbum Pies descalzos se convirtió en un éxito instantáneo y es uno de los más alabados por los fans de Shak, pues los sencillos que promocionó y el resto de los temas del álbum resultaron una propuesta novedosa para mediados de los años 90; así, canciones sobre el desamor, las relaciones tormentosas, el desafía a las normas impuestas por la sociedad y hasta el aborto son temáticas abordadas en el primer gran hit de la colombiana.

Desde temprana hora de este 6 de octubre, las cuentas oficiales de Shakira publicaron: “El álbum Pies descalzos cumple 25 años hoy! Vamos a celebrarlo durante todo el día” , dando paso a la euforia de sus seguidores quienes, invitados por la hoy rubia artista, comenzaron a llenar las redes sociales con anécdotas, dibujos, fotografías y hasta bailes referentes a dicha producción discográfica.

El tono de voz, el estilo y la imagen de la cantautora de inmediato resultó novedoso para las audiencias (Foto: Sony music)

En un pequeño hilo, la cantante colgó algunos videos donde comenta algunas canciones contenidas en la emblemática placa: “Levanten la mano si han llorado con esta canción”, dijo para referirse al tema Antología: “Me recuerda a un noviecito que tenía”, dijo entre risas al escuchar los primero acordes de la exitosa balada pop.

El álbum contiene 11 canciones, siendo algunas de ellas todavía interpretadas en las giras mundiales de la estrella (Foto: Sony music)

Shakira también anunció una colección especial de mercancía alusiva al disco, que incluye playeras, bolsas de tela, sudaderas y gorros.

“ Uy, con Pies descalzos me acuerdo sobre todo del video, fue espectacular, yo en ese entonces era muy fan del arte surrealista, entonces quería un video así, lo grabamos en México y también fue de las primeras veces que visité México y me enamoré de ese país, la experiencia haciendo ese video fue muy linda” , dijo la cantante en sus redes.

Playeras, bolsas y gorras conforman la colección conmemorativa de merchandise (Foto: Captura de pantalla shakira.com)

Me acuerdo la primera vez que fui a Miami; una buena parte del álbum lo hicimos en Miami y me acuerdo de mis aventuras con Luis Fernando Ochoa y el equipo. Era todo tan nuevo para mí, era la primera vez que trabajaba en un estudio de grabación tan espectacular como era Ocean View, de Victor DiPersia. Me acuerdo de toda esa época cuando escucho esta canción

Sobre la canción Pienso en ti, Shakira confesó: “Con esa canción me acuerdo de una broma que me hicieron en el estudio grabando: era un reloj en los audífonos, el tic-tac, y yo le decía al ingeniero: ‘Estoy escuchando un tic-tac de un reloj’. Él decía: ‘No escuchamos nada’. Todos se habían puesto de acuerdo; el ingeniero, el asistente, los productores, los músicos que estaban ahí. Y me puse a llorar, que malos, lo que se le puede hacer a una niña de 18 añitos. Me lo creí, creí que estaba alucinando pero era todo una broma de muy mal gusto”.

En 1995 Shakira lucía una imagen más natural con la que se ganó la simpatía de la audiencia (Foto: Archivo)

Al recordar el rodaje de su clip ¿Dónde estás corazón?, la cantautora dijo: “Fue el primer video musical que hice en formato de cine. Lo hicimos en Bogotá, me acuerdo; creo que fue el primer video que se hizo en formato de cine en Colombia porque a la música pop en ese momento no se le daba mucha atención”.

Sus seguidores siguieron con la conmemoración de la fecha a través de los hashtags #PiesDescalzos25 y #Shakira25añosContigo, mediante los cuales compartieron dibujos, fotos, covers y hasta pequeños poemas en honor a la intérprete.

Hubo quienes produjeron fotografías alusivas al arte del disco para conmemorar el aniversario (Foto: Instagram @shakifans)

El material conformado por 11 pistas contiene otros temas como Pienso en ti, Se quiere se mata, Buscando un poco de amor , entre otras canciones que a la fecha siguen siendo interpretados por la esposa de Piqué en sus exitosas giras mundiales.

