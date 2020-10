″¡Ay Thalía, te veo diferente!”: Galilea Montijo recordó el sueño picante que tuvo con la estrella

Galilea Montijo recordó el sueño "picante" que tuvo con Thalía (IG: galileamontijo/thalía)

Días después de confesar que le ha insistido a su compañera Andrea Legarreta en besarse, la presentadora Galilea Montijo recordó el sueño “picante” que tuvo con la cantante Thalía.

En una entrevista que concedió a varios medios en las puertas de Televisa, y que puede verse en el canal de YouTube de Eden Dorantes, Galilea tocó el asunto del conflicto entre Amanda Miguel y Diego Verdaguer, luego de que éste publicara en Instagram una foto junto a Montijo que molestó a su esposa.

Además de celebrar la reacción de Amanda, Galilea habló de cómo las mujeres suelen reconocer la belleza de otras y aceptó que le gusta “levantar pasiones”, no importa si es de “hombre, mujer o quimera”.

Cuando le preguntaron si alguna mujer se le ha declarado, la presentadora de Hoy respondió que no, pero señaló: “Yo creo que todos hemos tenido fantasías con alguien. Yo he soñado a mujeres. Hace muchos años lo dije, con Thalía tuve un sueño que hasta me levanté y dije ‘¡ay Thalía, te veo diferente!’, yo creo que me acosté pensando en ella”.

Galilea dijo que le gusta levantar pasiones, no importa si es hombre, mujer o quimera (Foto: Instagram de Galilea Montijo)

Galilea señaló que el sueño fue hace más de 20 años y cada que ve a Thalía se lo dice, lo cual seguramente solo causa la risa de la estrella.

Montijo confirmó que se trató de un sueño “picante”. “De beso y todo a Thalía”.

La semana pasada Galilea ya había tocado el tema de los besos a mujeres cuando Shanik Berman le preguntó si lo haría.

Si bien Galilea rechazó a Shanik porque no es su “tipo”, dijo que le ha insistido a Andrea Legarreta para hacerlo e incluso en la emisión de este lunes le pidió que la besara.

Galilea Montijo mostró su emoción por poder convivir nuevamente con Andrea Legarreta en el foro de "Hoy" y le pidió que la besara (Captura de pantalla)

Reencuentros, pandemia y trabajo

En la misma charla Galilea habló de su reciente reencuentro en el foro de Hoy con Andrea Legarreta.

Y es que desde el pasado abril las presentadoras no habían compartido espacio debido a que la producción decidió dividir a los presentadores en dos equipos para prevenir el contagio de COVID-19.

Finalmente este lunes ambas convivieron en el foro del programa matutino de Televisa

“Ya estamos juntos el Negrito (Raúl Araiza), la Legarreta y yo. De entrada estamos Andrea y yo todos los días y a ver cuándo se unen los demás. No sabemos nada, estamos esperando lo que nos digan”.

Galilea y Raúl Araiza

En días recientes también tuvo oportunidad de convivir con su comadre, la conductora Inés Gómez Mont, a quien tenía casi un año sin ver en persona.

“Antes de venirme para la Ciudad de México pasé a saludarla. Esta pandemia nos ha alejado de la gente que quieres, de las cosas que quieres, la vida en un segundo te cambia”.

Acerca de la posibilidad de producir Hoy, en relación con recientes declaraciones de Alfredo Adame sobre su disposición para estar detrás del programa, Galilea comentó que es demasiada responsabilidad.

Lo que sí agradeció es que con más de 20 años de carrera siempre ha tenido trabajo en la empresa.

Después de varios meses sin convivir en persona, Galilea Montijo e Inés Gómez Mont se reunieron (IG: galileamontijo)

“Siempre voy a estar siempre muy agradecida, nunca les he dicho que no a mis jefes. Yo amo mi trabajo, soy muy feliz haciendo lo que hago ... gracias a Dios, en 25 años ya casi que tengo en esto nunca he parado”.

Recordó que en todo este tiempo solo estuvo fuera un año cuando se fue a vivir a Italia. “Aunque no crean sí sé dónde está Roma, aunque yo viví en Milán... y fue el único momento que pensé que no servía para esto que me iba a regresar a Guadalajara”.

