“Me pegué un chicle”: Galilea Montijo recordó cuando se tragó un diente en plena transmisión de “Hoy”

Galilea Montijo reveló cómo vivió una de las vergüenzas más grandes que experimentó en plena transmisión en vivo de su programa Hoy, pues terminó tragándose una pieza dental durante su participación en el matutino de Televisa.

Fue durante la transmisión de este lunes por la mañana que Galilea reveló un vergonzoso, pero divertido momento al que se enfrentó en el programa, situación que hasta el día de hoy no ha podido dejar en el olvido y que le sigue causando carcajadas, según lo dejó ver.

Durante la sección “La nota que anota” del popular matutino, la presentadora narró a sus compañeros Andrea Legarreta y Raúl Araiza que durante una plática que estaba teniendo con la productora de la emisión, le comentó que debido a su edad ya consumía gomitas de calcio para prevenir posibles descompensaciones en un futuro.

“Estábamos la productora Andrea Rodríguez y yo hablando sobre la edad y dijimos que la edad y el calcio. Y de repente agarro y me estaba tomando precisamente calcio, unas gomitas que compré y tragué el agua”, recordó.

Antes de entrar a cuadro, la también actriz tomó un poco de agua para pasarse la gomita, sin embargo sintió que se tragó algo muy duro. Un momento después se dio cuenta de que se había comido un diente prostético que le habían puesto de manera provisional y no la goma de calcio que acostumbraba.

“Entonces tomo agua y cuando trago sentí en la garganta algo duro, me trago el agua y dije ‘ay, la gomita venía un poco dura, ¿no?, sí venía un poco dura la gomita, qué raro’. Hablando de la edad…mi provisional se me despegó, de repente estoy hablando y noté que mi provisional se despegó. Me tragué la provisional, ya ven que suelo tragarme cosas como el apuntador” , contó Montijo ante las carcajadas de sus compañeros de emisión.

En ese momento sintió tanta desesperación que intentó vomitar para ver si lograba recuperar el diente postizo “y lavarlo y pegármelo”, pero lamentablemente no pudo hacerlo.

Al no tener éxito, tuvo que moldear una goma de mascar como si fuera su diente para salir a cuadro y sonreír como si nada pasara, algo que probablemente algunos tele espectadores lograron notar.

“Deja de eso, salí a tratar de vomitar para ver si salía, cómo iba a salir con ese hueco al aire, no hubo manera, entonces me pegué un chicle y salí con el chicle y salí toda torcida sin reírme, ¡mana, la edad!”, recordó la presentadora de 47 años riendo a carcajadas.

Galilea Montijo improvisó tan bien en aquel entonces que nadie se percató del penoso incidente que sin duda la puso a sudar frío ante la posibilidad de aparecer “chimuela” a cuadro.

La también modelo le mostró a la cámara cómo lucía su dentadura luego de que el dentista le pusiera un diente nuevo: “Pero mírenme, ya tengo mi sonrisa”, confesó después la presentadora para dar por terminada la anécdota.

La conductora de Pequeños gigantes se disculpó con el público por contar ese tipo de cosas y se excusó diciendo: “pero cómo iba a salir con ese hueco”.

Martha Galilea Montijo Torres, su nombre completo, ya ha pasado por múltiples situaciones incómodas e hilarantes durante su estancia en Hoy, siendo algunas de ellas fuertemente criticadas.

Entre ellas, la vez que se cayó afuera del foro desde donde se transmite el programa matutino, y tras ser atendida por los encargados de primeros auxilios de Televisa, se desmayó; también se cuenta entre sus anécdotas la vez que habló de la película Roma, de Alfonso Cuarón, confundiendo su trama con una ocurrida en el país italiano y no en la colonia de la Ciudad de México donde se desarrolla la historia en cuestión.

