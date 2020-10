¿Cuál distanciamiento?: así fue el reencuentro de Galilea Montijo e Inés Gómez Mont

Después de varios meses sin convivir en persona, Galilea Montijo e Inés Gómez Mont se reunieron (IG: galileamontijo)

Luego de varios meses separadas por la pandemia de COVID-19 y de una versión que aseguraba que su amistad ya no era tan profunda, las presentadoras Galilea Montijo e Inés Gómez Mont se reencontraron.

Las famosas comadres dieron cuenta en sus redes sociales de su divertida reunión.

Ambas compartieron fotografías en Instagram en donde posaron juntas y en compañía de María, la hija menor de Inés de la que fue madrina de bautizo Galilea.

Galilea es madrina de bautizo de María, la hija menor de Inés

“Cuando tus compadres te caen de sorpresa y te alegran el día. ¡Ya los extrañábamos muchísimo! Los amamos @galileamontijo @reinaiglesias #Mateo”, escribió Gómez Mont para dar a conocer que fue la integrante del programa Hoy quien acudió a su casa a visitarla.

Por su parte Montijo subió primero un par de fotos junto a su ahijada y escribió: “Ya te extrañaba María. ¿Lo ven? Somos igualitas, una para la otra, ya los extrañaba”, lo cual fue respondido por Inés con “te amo comadre, urgía verte”.

Mientras que en su siguiente post Galilea señaló: “Mi comadre chula, ya los extrañábamos”.

Otra foto de la reunión

Parece que con su reciente reunión las famosas presentadoras dejaron atrás cualquier rumor sobre su amistad.

Y es que el pasado mayo el periodista Alex Kaffie, en su columna de El Heraldo de México, señaló: “Galilea Montijo e Inés Gómez Mont ya no son las amigas que eran. Sí, la mujer mejor pagada en Grupo Televisa y la conductora de programas como Ventaneando, Cuéntamelo YA y Familias Frente Al Fuego (cero exitoso por cierto) han pasado de comer del mismo plato a poner distancia una de la otra”.

Según el polémico periodista, su relación ya no era tan cercana como antes, aunque no reveló los motivos detrás de su supuesto distanciamiento.

Galilea Montijo e Inés Gómez Mont son amigas y comadres (IG: inesgomezmont)

“No se han retirado el habla, pero pasaron de ser íntimas casi hermanas a estar alejadas. Tal vez al leer esta nota suban una historia diciendo que su distanciamiento se debe a Susana Distancia, sin embargo su lejanía se dio desde antes del confinamiento y el quédate en casa”, añadió.

Tal como él esperaba, Inés y Galilea hicieron un en vivo a través de Instagram en donde aseguraron que no se habían visto por la pandemia.

“La verdad no sé de dónde inventan tanta cosa. Nunca hemos tenido un problema, nunca hemos tenido alguna diferencia que yo me acuerde. Ojalá no nos agarremos nunca, pero si alguna vez tenemos un problema vamos a solucionarlo en vivo”, aseguró Inés.

“Ya volví a respirar, es que no sabes la angustia que me entró cuando me mandaron eso, dije: ‘¿Ya no me quiere mi comadre?, ¿ya no me habla mi comadre?’”, añadió a manera de broma sobre la angustia que habría sentido al saber que Galilea ya no la consideraba su amiga.

Dejaron atrás cualquier sospecha de distanciamiento (IG: inesgomezmont)

Galilea también se refirió al asunto: “Oye comadre es que te digo que la gente no sabe, yo creo, por que dicen: ‘son vecinas y no las hemos visto juntas’, la última vez que te vi fue cuando Inesita me metió al TikTok”.

“Pero lo que la gente no sabe es cuántas veces hacemos FaceTime y hasta nuestras agüitas de jamaica hemos tomado”, comentó Gómez Mont.

“Estamos separadas porque hay tierra de por medio y porque ahorita no se puede viajar”,explicó Galilea en otra parte de la transmisión, y es que en aquel momento ella permanecía en México, su amiga se encontraba en Estados Unidos junto a su familia.

