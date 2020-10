“Hace años, perdí un bebé a las 20 semanas”: Kate Beckinsale compartió su historia

Kate Beckinsale reveló que ella también perdió un bebé (Foto: REUTERS/Danny Moloshok)

Kate Beckinsale habló acerca de su pasado y defendió a Chrissy Teigen de la crítica dentro de una misma publicación.

Hace unos días, Teigen compartió unas duras imágenes de ella y su esposo, John Legend, en el hospital después de haber perdido a su hijo, debido a complicaciones en el embarazo. Aunque la modelo y el músico recibieron numerosos mensajes de apoyo, también fueron criticados por compartir imágenes de tan duro momento.

Debido a esta situación, la actriz británica compartió un emotivo mensaje en el que defendió a la modelo.

“He notado que la gente critica a Chrissy Teigen por compartir fotos profundamente íntimas de la pérdida de su bebé. Como si existiera algún protocolo durante la calamidad de la limpieza del alma que, si no se observa, anima a las personas que no la conocen a ella o a su familia a decir cómo debería estar manejando lo inimaginable”, comenzó Beckinsale.

Además de sus propias palabras, la actriz compartió un mensaje extra (Foto: Instagram/katebeckinsale)

Aunado a esto, Bekcinsale reveló que ella también sufrió una situación en donde perdió a un bebé a los cinco meses de su embarazo.

Hace años, perdí un bebé a las 20 semanas. Me las había arreglado para mantener mi embarazo en silencio y colapsé absolutamente por dentro y nadie se habría enterado

La intérprete de 47 años ahondó en los sentimientos que tuvo, además de que describió que físicamente, su cuerpo continuó actuando como si aún estuviera embarazada

“Hay dolor, vergüenza y conmoción tan a menudo que vienen con una experiencia como esta, además de la angustia de tu cuerpo que continúa, después de la pérdida, actuando como si tuviera un hijo que cuidar. Tu leche sale, sin nadie a quien alimentar. Puede ser el período de tiempo más solitario y que más destruye el alma, especialmente si no estás en la posición de tener una pareja que te brinde apoyo y conexión emocional como la que tiene Chrissy”, agregó.

Chrissy Teigen anunció que perdió a su bebé (Foto: REUTERS)

“Creo que es un honor poder entrar en el dolor de otra persona, especialmente con un tema como este que tan a menudo pone a una mujer en ese estado de vida de la sala de los espejos continuando como si el mundo, para ella, no hubiera llegado a un sangriento y doloroso alto”, continuó.

La estrella de “Inframundo” agregó su apoyo y amor para Teigen y el resto de su familia, pero también se encargó de mencionar que hay muchas mujeres que han pasado por eso, pero que raramente lo discuten.

“Envío mucho amor a la familia Legend, pero también a las mujeres y parejas que lo han mantenido callado y sufrido. Sé que hay tantos. Gracias Chrissy Teigen, por asegurarse de que quede muy claro lo devastador que es esto y cómo puede cambiar la vida sin apoyo”, explicó.

Finalmente, Beckinsale defendió la decisión del matrimonio de compartir su pena, ya que es algo muy personal el cómo una persona quiere expresar su dolor.

La actriz insistió que enviaran apoyo, o simplemente no dijeran nada (Foto: AFP/Valerie Macon)

“Dejemos que los afligidos decidan qué es lo correcto para ellos. Envíen apoyo o guarden silencio. Este es un momento realmente difícil de soportar. Bendiciones y abrazos para todos”, terminó.

Junto con su profundo mensaje, Beckinsale compartió una reflexión que compartió la cuenta de Instagram All On The Board.

“Algunos bebés nacen para ser ángeles y reciben el cielo. Se llevan dentro de los corazones de padres con el corazón roto y sus familias para siempre; aprendiendo a volar con alas en el paraíso, donde nada puede lastimarlos, en lugar de aprender a caminar sobre la Tierra. Lloramos por ellos y por lo que podrían haber estado preguntando por qué no podíamos estar juntos”, decía el mensaje escrito en un pizarrón.

