“Me pasaron por encima, era a plena luz del día”: Roberto Palazuelos reveló detalles sobre sus supuestos avistamientos de OVNIS en Tepoztlán

Roberto Palazuelos asegura que vio OVNIS en tres ocasiones: 1993, 2005 y 2012 (Foto: Instagram @robertopalazuelosbadeaux)

A finales de agosto, el actor y empresario Roberto Palazuelos se convirtió en tendencia al afirmar que en varias ocasiones había visto amerizar naves extraterrestres en el Cerro de Tepoztlán, ubicado en el estado de Morelos. Y ahora, el conocido como “Diamante Negro”, dio más detalles sobre esos supuestos avistamientos.

En el programa “De Primera Mano”, que se emite en la cadena Imagen Televisión, el abogado mexicano explicó que al principio él era escéptico. Sin embargo, en 1993, observó por primera vez un objeto volador no identificado (OVNI), y comenzó a creer en la presencia de entes no humanos. Más de 10 años después, en 2005, volvió a vivir la misma experiencia, sólo que en esa ocasión, los observó en el cielo durante mucho tiempo.

“La primera vez que vi fue en 1993 en el Cerro de la Luz, en Tepoztlán. Yo ni creía en ellos, pero los vi a la una y media de la mañana. De ahí pasaron doce años y volví a ver en el 2005, que fue el avistamiento más impresionante porque los vi durante mucho tiempo. Me pasaron por encima, era a plena luz del día”, explicó.

Una de las imágenes desclasificadas por el Departamento de Defensa de EEUU. Muestra un encuentro en 2004 entre un piloto militar y un OVNI (Foto: Departamento de Defensa, vía The New York Times)

Aunque se ha comprobado que la gran mayoría de los OVNI que se detectan en nuestro mundo tienen una explicación terrestre, Roberto Palazuelos insistió en el show en que las naves que sobrevuelan el cerro de Morelos son pilotadas por supuestos alienígenas que asentaron una base en ese lugar. Según explicó, todos los habitantes de la zona conocen esta información.

“Yo tenía una casa en las montañas, que no es mi casa de ahora, sino una que yo rentaba, desde donde se veía todo el valle abajo. Desde ahí ves el valle de Amatlán de Quetzalcóatl; ahí fue donde dio sus primeros pasos Quetzalcóatl (Dios de la vida, la fertilidad, la civilización y el conocimiento) quien también dicen que era un hombre de otro planeta, que hacía cosas muy especiales. Curiosamente lo bautizaron justamente atrás de la montaña donde está la base. (Dios de la vida, la fertilidad, la civilización y el conocimiento). Hay una base ovni detrás de Tepoztlán, por eso es que bajan tanto ahí. Todo el mundo lo sabe”, añadió el controvertido empresario.

Esta base estaría debajo de la tierra, y se conectaría de forma subterránea con el volcán Popocatépetl. De acuerdo al “Diamante Negro”, los extraterrestres eligieron este lugar por la energía geotérmica que emana de él, y porque su ubicación les permite atravesar el suelo sin que los humanos puedan observar la tecnología que utilizan para transmutar la materia. Además, explicó Palazuelos, los “platillos” no descienden en forma vertical, sino que se ladean mientras bajan en diagonal.

Según explicó el empresario, la base se ubica detrás de la montaña de Amatlán y es subterránea (Instagram: robertopalazuelosbadeaux)

“Bajan en diagonal hacia la Tierra, y no planos. Se ladean, es una cosa muy impresionante. Ya no pude ver la tecnología que tienen con la que penetran en la Tierra, ya no lo pude ver, porque me lo impidió la montaña. Pero entendí por qué tienen la base ahí. Precisamente para que quien los está viendo bajar no logre ver cómo manejan una tecnología en la que pueden transmutar la materia y entran”, detalló.

“Esta gente lo que pasa es que tiene tecnología más avanzada que nosotros. Transmutan materia, en vez de radios usan la telepatía, la telequinesis, porque sus cerebros han desarrollado eso”.

El actor, que en los últimos meses se ha mantenido vigente gracias al reality show Palazuelos, mi rey, donde muestra su lujoso estilo de vida rodeado de riquezas, fiestas, viajes y mujeres, explicó que en 2012 volvió a avistar OVNIS, y en esa ocasión, no estaba solo. Con él se encontraba un hombre al que identificó como el coronel Rangel, quien hasta ese momento nunca había creído en extraterrestres.

Cuando le preguntaron por qué estos seres nunca han entrado en contacto con la humanidad, el abogado de 53 años contó que hay una “razón poderosa”.

“El libre albedrío. Que ellos no puedan interferir con el libre albedrío de los seres humanos. Los seres humanos tienen que evolucionar por sí solos. Si ellos llegaran y nos dieran esa tecnología evolucionaríamos muchísimo. ¿Tú sabes que el Wifi, Internet, es tecnología extraterrestre? El Internet salió de una base en Arizona. De ahí agarraron los gringos, y de ahí desarrollaron el Internet. Fue una tecnología que ellos nos quisieron dejar”, concluyó.

El actor mexicano intentará registrar en video estas visitas extraterrestres para realizar un mini documental (Foto: Instagram @robertopalazuelosbadeaux)

Tras sus polémicas declaraciones, Palazuelos Badeaux volvió a convertirse en tendencia en redes sociales. Sin embargo, él no modifica su discurso y asegura que lo que vio es real, hasta el punto de que está tratando de registrar a estos OVNIS, para realizar un mini documental, que lanzaría junto a personas como León Larregui, integrante de Zoé.

A finales de agosto, cuando habló por primera vez de estas experiencias insólitas, dijo que él adora ir a Tepoztlán, que en realidad es uno de los pueblos de México y del mundo en los que se ha reportado un mayor número de supuestos avistamientos extraterrestres. Y aunque le intriga la presencia de estos objetos voladores, asegura que en ningún caso aceptaría una invitación para abandonar nuestro planeta.

“Yo creo que amo tanto a la Tierra, amo tanto a México, amo tanto a mi hijo que no me subo, mejor le digo al ovni, espérame tantito”, dijo el actor.

