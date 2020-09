Anahí se confesó sobre sus horas más bajas: reveló el cruel comentario que desató su anorexia

La vida de Anahí ha estado llena de altibajos. La actriz y cantante ha disfrutado de las mieles del éxito como integrante de RBD y también ha tocado fondo al enfrentarse a la anorexia nerviosa, que fue provocada por un comentario sobre su físico y que recibió de un productor de Televisa al comienzo de su adolescencia.

La famosa mexicana abrió su corazón con el conferencista Daniel Habif, con quien conversó sobre varios episodios de su vida y que le han permitido convertirse en la mujer fuerte y madre comprensiva de dos niños.

La también empresaria contó cómo comenzaron sus problemas alimenticios y lo que sufrió al ser atacada por los programas de la empresa que la vio crecer en varias producciones como Chiquilladas, Mujeres engañadas o Rebelde.

Según Anahí, cuando buscó protagonizar la telenovela Primer amor, a mil por hora recibió un comentario que le desencadenaron algunos traumas con su peso y su figura, aunque ella a penas tenía 13 años.

“Cuando yo estaba muy chiquita, adolescente, como a los 13/14 años, una vez en Televisa, un productor que iba a ser el productor de A mil por hora, que después fue Pedro Damián. El productor que iba a hacer antes esa novela llega conmigo como a los 13 años y me dice: ‘Oye Anahí, tú quieres ser la protagonista de esta novela pero la protagonista tiene que estar flaquita, no puede ser gordita’”, escuchó la artista mexicana del ejecutivo del que no quiso revelar su nombre.

Anahí aceptó que esta frase en específico, minó su autoestima y aún la recuerda por la misma razón: "No es que yo fuera gordita, es que tenía 13 años, era una niña. Obviamente eres una niña, estás vulnerable, estás en una edad difícil... Y sí te puedo decir que una de las cosas que más detonaron (la anorexia) fue ese comentario”.

Mencionó que no sólo tuvo que enfrentar sus problemas alimenticios, sino también a las burlas y más comentarios hirientes provenientes de las mismas producciones de Televisa.

“En los mismos programas se burlaban de mí y de mi problema, en los mismos programas en los que se suponía que yo era de casa, entonces también eso no estaba padre. Mucha crueldad para una niña de 13/14 años. Estuvo duro. La verdad fueron años duros porque me acuerdo que llegaba a los programas y me ponían comida para ver qué hacía. Muy fuerte”, recordó sobre uno de los episodios más dolorosos de su vida.

A pesar de todo lo que padeció, Anahí aceptó que a sus 37 años aún recuerda estos episodios que pudo superar “gracias a Dios y también creo que a mi firmeza en la vida de querer salir adelante”.

La ex RBD contó que recibió burlas en Televisa por sus problemas alimenticios

Una vez que dejó atrás la anorexia, su testimonio sirvió de aliento para otras jóvenes que padecieron un tema similar y su carrera tomó un nuevo impulso con Clase 406 y Rebelde.

Aceptó que su última telenovela, Dos hogares, no fue una buena elección: “A mí la historia nunca me llegó a encantar. Creo que tal vez lo hice también por (Emilio) Larrosa, al que siempre le he tenido tanto cariño y agradecimiento, pero yo ya no quería estar. Ya era esta etapa en la cual yo quería renunciar, no estaba como al 100. Tengo que darle gracias a Dios porque compartí con Sergio Goyri, con Carlos Ponce, con actores increíbles que siempre voy a llevar en mi corazón...”.

Después de este proyecto renunció a Televisa y comenzó su búsqueda por convertirse en la mujer que es hoy.

