“En mi vida se sacrificaron muchas cosas. Yo no tuve de pronto viajes de campamento, cumpleaños, día de las madres. De verdad yo me perdí muchísimas cosas, como muchos niños artistas [...] Hice mucho teatro musical, y eran los sábados y domingos las obras de teatro. Entonces, me acuerdo que mis depresiones más grandes era que no iba a las piñatas y me perdía todo lo que los fines de semana los niños normales hacen", recordó la actriz, que en Rebelde interpretaba a Mía Colucci.