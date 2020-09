Rascacielos, los Emmy y su colección de zapatos: Irina Baeva compartió aspectos de su nueva vida en Nueva York

Irina Baeva salió a comer por primera vez en Nueva York después de haber estado en cuarentena (Video: Instagram @irinabaeva)

Luego de que hace unos días la actriz Irina Baeva reveló que dejaría algunos meses México, donde ha desarrollado su carrera actoral en melodramas de Televisa, para radicar en la ciudad de Nueva York, la joven de ascendencia rusa empleó sus redes sociales para mostrar aspectos de su nueva vida en la llamada “gran manzana” estadounidense.

El motivo por el que la famosa se trasladó a la ciudad de los grandes rascacielos es para dedicarse a tomar algunos talleres actorales y artísticos, pero sobre todo, para practicar su habla del idioma inglés en un afán por perfeccionar la lengua y en un futuro buscarse mayores oportunidades laborales que la catapulten a la fama internacional.

Así lo dijo su novio, el actor Gabriel Soto, quien permanece en México grabando en los sets de Televisa, razón por la que no pudo acompañar a su novia en esta nueva aventura:

Irina Baeva vivirá en Estados Unidos y Gabriel Soto permanecerá en México (Foto: Instagram @irinabaeva)

“El hecho de que ella quiera aprender cosas nuevas, no estancarse, no quedarse aquí en México sin hacer nada, sino buscar oportunidades, pues siempre como pareja hay que apoyarnos y sin duda tiene todo mi apoyo para que así sea. Nos apoyamos mutuamente y bueno, finalmente es algo que yo admiro de Irina, que siempre quiere mejorar, aprender cosas nuevas, ahorita no tiene proyecto aquí en México, yo empiezo la novela y como bien dicen, una vez que empiezas proyecto de novela no tienes vida, trabajas de sol a sol y de lunes a sábado” , dijo el actor.

Ya instalada en Nueva York, fue la actriz quien compartió una serie de fotografías e historias en las que dejó ver que desde el lujoso departamento que renta tiene una vista privilegiada donde se observa la parte alta de los rascacielos emblemáticos de la ciudad.

La protagonista de telenovelas mexicanas como Soltero con hijas, donde participó al lado de su novio, dejó ver parte de la sala de su departamento y mostró aspectos de la decoración que cuenta con un sofá azul, alfombra en tonalidades grises, una peculiar lámpara cilíndrica y un pequeño centro de entretenimiento.

Desde su sofá puede contemplar los emblemáticos rascacielos de la ciudad (Foto: Instagram @irinavaeba)

“Y luego, literal, me senté a ver cómo oscurecía, disfrutando y dando las gracias por cada uno de estos bellos momentos. #Blessed #Grateful (Bendecida, Agradecida)” escribió la actriz en sus historias de Instagram, donde en una de ellas mostró su pantalla de televisión y dejó ver que estaba disfrutando de la entrega número 72 de los Emmy, transmitida este domingo desde Los Ángeles, California.

Se relajó disfrutando la entrega de los Emmy (Foto: Instagram @irinavaeba)

En otra instantánea se puede distinguir el comedor del departamento con una mesa de mármol y un florero del mismo material: en la foto se aprecia un café y un plato de fruta y yogurth que la actriz desayunó.

Los tonos claros y la luz natural forman parte de la ambientación de su departamento (Foto: Instagram @irinavaeba)

Irina también mostró en sus historias varias prendas y una costosa colección de zapatos, mismos que llevó en su equipaje desde México para lucir estilosa en sus andanzas por “la gran manzana”; además llevó consigo unas botas negras de la firma Givenchy, unas sandalias con perlas de Alexander Wang, unos stilettos de Bottega Veneta y unos cómodos tenis estilo clásico de Dior, entre más piezas de exclusivo calzado.

Como buena fashionista, Irina viajó a Nueva York con sus stilettos (Foto: Instagram @irinavaeba)

Antes de partir a Estados Unidos, Baeva participó en la conducción de "Hoy" (Foto: Instagram @irinavaeba)

Irina compartió también una foto en la que aparece frente a la New York Public Library, donde lució un atuendo casual de minifalda y chamarra de mezclilla over sized.

Irina ha comenzado a retratarse junto a sitios emblemáticos de la ciudad (Foto: Instagram @irinavaeba)

Antes de partir a su “nueva vida” en Nueva York, apareció en el programa Hoy como conductora invitada, desatando las críticas de algunos espectadores, quienes se refirieron a ella como “roba maridos”, esto por el escándalo suscitado hace un tiempo cuando, presuntamente, Baeva comenzó su relación con Soto cuando éste aún se encontraba unido a la actriz Geraldine Bazán, con quien tuvo dos hijas.

