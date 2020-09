“Ese beso no se dio”: Lele Pons negó un romance con Sebastián Yatra

Lele Pons estrenó recientemente un podcast donde recibe llamadas telefónicas de sus seguidores (Foto: Instagram @LelePons)

Tras la terminación de su mediático noviazgo con Tini Stoessel hace unos meses, Sebastián Yatra ha sido relacionado sentimentalmente con mujeres como Danna Paola, con quien el reggaetonero colombiano grabó el tema No bailes sola y de quien ha declaro ser solamente un amigo y un colega en la música.

Un rumor esparcido más recientemente es con Lele Pons, esto a raíz de un video publicado en redes sociales en donde ambos aparecen bailando y a punto de darse un beso, como parte de la promoción del lanzamiento del más reciente sencillo de Yatra; sin embargo, aunque ninguno había hablado al respecto, ella afirma que sólo existe una bella amistad.

En entrevista para Ventaneando, la sobrina de Chayanne y youtuber aseguró que el corto no tiene nada de malo, pues solamente se inventaron una pequeña coreografía para el nuevo tema del colombiano, y aseguró que lo conoce desde hace ya varios años, pero que nunca se ha planteado la posibilidad de tener algo mucho más serio con él.

Sebastián Yatra se divirtió en Miami a principios de agosto con múltiples amigos, entre ellos Lele Pons

“¡No, para nada! Él me dijo que quería hacer un video porque lanzó una canción nueva y yo simplemente lo ayudé. Él quiso hacer eso y yo no tuve problema, a mí me encanta su música y somos muy buenos amigos, ese beso nunca se dio si se fijan bien. Yo a él lo quiero mucho y me llevo muy bien con él, es un chico muy lindo” , dijo la influencer para las cámaras del programa de espectáculos.

La joven dijo estar sumamente agradecida por el apoyo y aceptación que está teniendo su serie documental en su canal de YouTube, en la cual habla de los trastornos psicológicos que padece y de cómo le cambió la relación con su papá luego de descubrir hace apenas unos años que es gay.

Lele regresó recientemente a la música con el tema “Se te nota”, una colaboración con el puertorriqueño Guaynaa que celebra los encuentros de una noche. "Guaynaa es uno de mis grandes amigos y estoy feliz de haber podido trabajar con él, tanto a la hora de grabar la música como en el video”, dijo la influencer.

“Él es muy divertido y la pasamos muy bien. No había nadie mejor con quien colaborar en esta canción”, agregó la artista, que este año se ha dedicado a acompañar sus aspiraciones musicales con confesiones propias y de extraños en YouTube y Spotify.

En su encuentro con Yatra en Miami, Lele también estuvo acompañada de Ricky Montaner, Guaynaa, Stefania Roitman y la youtuber Nicole García (IG: kimberly.loaiza)

La artista, quien se hizo famosa inicialmente en la red social Vine y posteriormente en Instagram, ha publicado en YouTube videos bajo el título The Secret Life of Lele Pons, en los que habla de su experiencia cuando se enteró de que su papá era gay. También reveló que sufre del síndrome de tourette, entre otras cosas. El 19 de agosto estrenó de forma exclusiva un podcast en la plataforma musical Spotify, en la que recibe llamadas de fans que le confiesan situaciones y problemas que no han contado a nadie. “A veces me he quedado sin saber qué decir”, confesó Pons. La creadora de contenidos multimedia y conductora explicó que, aunque todas estas iniciativas estaban en sus planes, le “emociona” el poder lanzar proyectos durante la pandemia “que hagan a la gente sentirse menos sola”.

Pons, con 41 millones de seguidores en Instagram, 12,7 millones en TikTok y cerca de 17 millones de suscriptores en YouTube, contó que grabó el video con Guaynaa hace tres semanas en Miami, la ciudad estadounidense del estado de Florida donde creció y pasa hoy en día la mitad de su tiempo.

En esos días, la artista también grabó varios videos para TikTok, incluyendo uno para ayudar a Yatra a lanzar su tema A dónde van, una colaboración con el reguetonero puertorriqueño Álvaro Díaz.

