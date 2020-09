Emily Ratajkowski reveló que fue agredida sexualmente por el fotógrafo Jonathan Leder durante una sesión de fotos

Emily Ratajkowsk acusó all fotógrafo Jonathan Leder de agredirla sexualmente durante una sesión de fotos en 2012 cuando ella tenía 20 años (Reuters)

Emily Ratajkowski, de 29 años, escribió un ensayo en primera persona para la sección “The Cut”, de New York Magazine, que tituló “Comprarme de nuevo ¿Cuándo una modelo posee su propia imagen?”. En el extenso texto, la modelo abordó los problemas legales que ha enfrentado por el manejo de sus derechos imagen y de las fotografías que le toman en público.

Sin embargo, la sección más resonante del editorial refiere a un ataque sexual que sufrió en mayo de 2012 durante una sesión de fotos con el fotógrafo Jonathan Leder. En su extenso texto, publicado el martes, la también actriz relató que había viajado a la casa de Leder en las afueras de Nueva York para una sesión de fotos no remunerada para una revista llamada Darius, y que para ello debía pasar una noche en su casa.

“Mi agente me dijo que debería comprar un boleto de autobús desde Penn Station hasta Catskills, donde un fotógrafo llamado Jonathan Leder me recogería y me reembolsaría el pasaje. Haríamos la sesión en Woodstock, para una revista artística de la que nunca había oído hablar y pasaría la noche en su casa", relata la modelo. “Esto era algo que la industria llama editorial no remunerado, lo que significa que se imprimiría en la revista y la 'exposición’ sería mi recompensa”, agrega.

La modelo describió las escenas previas a la sesión, en la que posó inicialmente en lencería y después desnuda. Durante su transcurso, el fotógrafo le ofreció vino tinto.

“Me habían enseñado que era importante ganarme la reputación de trabajadora y tolerante”, señala. “En el momento en que dejé caer mi ropa, una parte de mí se disoció”, agregó.

La modelo indicó que en un momento dado, la maquilladora que estaba presente en la sesión se retiró a su habitación, Ratajkowski dijo que se sentía completamente despierta, pero estaba “muy, muy borracha”. Ella y Leder estaban acurrucados debajo de una manta en el sofá cuando él comenzó a preguntarle sobre sus novios y la observó mientras se frotaba los pies para mantenerlos calientes.

La portada del artículo escrito por Emily Ratajowski

“Tenía frío, tiritaba y estaba acurrucada debajo de una manta. Jonathan y yo estábamos en su sofá, y sentía la textura áspera de sus jeans en mis piernas desnudas”, cuenta la modelo, agregando que en ese momento estaba hablando sobre su pasado amoroso. E indicó que no recuerda haberlo besado luego, y los recuerdos de lo que sucedió después están “un poco borrosos”. No obstante, expresó: "Sí recuerdo que sus dedos de repente estaban dentro de mí”.

La modelo contó que ella tomó su muñeca con fuerza y la retiró, lo que provocó que Jonathan se levantara abruptamente y saliera de la escena. "La mayor parte de lo que vino después fue borroso, excepto por el sentimiento. No recuerdo haberlo besado, pero sí recuerdo que sus dedos de repente estaban dentro de mí ", afirma. "Más y más fuerte y empujando y empujando como si nadie me hubiera tocado antes o desde entonces. Realmente dolía mucho. Llevé mi mano instintivamente a su muñeca y saqué sus dedos de mí con fuerza. No dije una palabra. Se puso de pie abruptamente y se escabulló silenciosamente hacia la oscuridad por las escaleras ".

Ratajkowski escribe que luego se fue a la cama y tomó un tren a su casa a la mañana siguiente.

Años más tarde, las fotos que tomó Leder se publicaron en un libro, aunque Ratajkowski afirma que ni el fotógrafo ni Imperial Publishing tenían derecho a usarlas. En ese momento, su abogado envió cartas a la editorial y a una galería de arte que planeaba realizar una una exposición para que no lo hicieran.

El diario inglés Daily Mail informó que el fotógrafo reaccionó a la publicación e insistió en que las afirmaciones de Ratajkowski son “totalmente falsas”: “Me siento mal por ella porque está en un punto de su carrera en el que tiene que recurrir a tácticas como esta para ganar prensa y publicidad. Es vergonzoso”, dijo.

Ratajkowski sostiene firmemente que ni ella ni su agente firmaron permisos para el uso de las fotos. Leder afirma sí lo hizo.

Finalmente la modelo desistió de presentar una demanda ante un consejo de su abogado por los altos costos que representarían.

“Todos estamos profundamente perturbados al leer las últimas (falsas) declaraciones de la Sra. Ratajkowski a NY Mag en su búsqueda interminable de prensa y publicidad”, dijo el representante de la editorial. “Por supuesto, el Sr. Leder niega totalmente sus escandalosas acusaciones de haber sido ‘agredida’. Es grotesco y triste que ella sea tan vengativa al mentir de esa manera a la prensa de manera rutinaria”.

Ratajkowsky finalizó su texto diciendo que, aunque el fotógrafo ha lanzado otro libro con fotos de la modelo, ha pensado en vender alguno de sus bienes para tener el dinero suficiente y demandarlo, pero luego desiste, pues cree que llegará el día en que a él se le acaben las fotos y ella seguirá siendo la misma Emily de siempre. " La Emily que es dueña de la gran artista, y la que también escribió este ensayo. Ella continuará forjando el control donde pueda encontrarlo".

