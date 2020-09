La ex Miss Universo, Alicia Machado, sorprende a sus 42 años: “Voy a volver a posar desnuda en Playboy”

La ex Miss Universo, Alicia Machado, pronto podría volver a las páginas de Playboy. (Foto: Instagram de Alicia Machado)

La ex Miss Universo, Alicia Machado, pronto podría volver a las páginas de Playboy. La famosa venezolana adelantó que ya está en pláticas con la revista del conejito para aparecer completamente desnuda y recordar la portada que hizo hace 15 años.

En una entrevista concedida al conductor del Show de Cala, Ismael Cala, la modelo y actriz confesó que ya se prepara para volver a protagonizar las planas de la publicación de entretenimiento para adultos.

La Reina de Belleza de 1996 posó para esta misma revista en 2005, cuando se mostró con poca ropa y al natural para los asiduos clientes de la publicación.

Justo a 15 años de su primera portada y a punto de cumplir 43 años, Alicia Machado está dispuesta a volver a engalanar Playboy con unas fotografías muy reveladoras.

Alicia Machado asegura que volverá a posar desnuda para Playboy

“En Playboy lo voy a volver a hacer (aparecer desnuda)... me están invitando, los de Playboy me están convenciendo”, comentó al presentador de origen cubano.

Añadió que esto podría ser parte de la predicción que recibió hace unos años: “Walter Mercado me dijo que a los 45 años me iba a pasar algo especial. Ahora tengo 42 años biológicos, cumplo 43 en diciembre, pero mentalmente me siento como de 80, porque he vivido intensamente”.

Aunque aún no hay una fecha definida para protagonizar la portada de Playboy, Machado se aventuró a revelar un plan de trabajo con la revista del conejito.

“Puedo hacer las fotos con 44 años y las lanzan cuando tenga 45”, dijo para defender su regreso a la publicación después de 15 años.

La famosa venezolana adelantó que ya está en pláticas con la revista del conejito (Foto: Instagram de Alicia Machado)

Alicia Machado aseguró que si Jennifer Lopez se ve espectacular a los 50 años, ella hará lo propio a los 45 años.

Alicia Machado recuerda constantemente la portada que hizo para Playboy en 2005, cuando posó para imágenes muy atrevidas para sus seguidores.

Hace unas horas, la modelo compartió en su cuenta de Instagram un recuerdo de la promoción que hizo para la publicación hace 15 años.

“¡Los Jueves son estupendos para recordar los motivos que te siguen dando las fuerzas para luchar por tus sueños!”, escribió al inicio de la publicación con una dedicatoria especial.

Alicia Machado recuerda constantemente la portada que hizo para Playboy en 2005 (Foto: Instagram de Alicia Machado)

“¡Hace 15 años, el haber recuperado mi amor propio y autoestima eran mi motivación para mi gran Victoria! ¡Mi mejor dedicatoria!”, remató en el texto publicado desde sus redes sociales.

En otra ocasión también compartió la fotografía de la revista publicada en 2005 y escribió: “¡Un #tbt que en su momento significó mucho para mi proceso de recuperar mi autoestima y confianza en mí! Los tiempos del #2005 hoy en día nada tienen de importancia. ¡Lo que fuimos e hicimos ya no cuenta, son los recuerdos y los momentos los que quedan!”.

La participación de Alicia Machado para Playboy en 2005, promovió la venta de más de 260 mil ejemplares un año después.

Actualmente la publicación para adultos promociona las fotografías de Paulina Franco, una modelo e instagrammer mexicana que saltó a la fama en 2019, gracias a sus sensuales fotografías en medio de paisajes naturales y los consejos que comparte para mantener su cuerpo en forma.

La publicación del conejito logró que la influencer mexicana fuera el rostro de su portada de este mes (Foto: Instagram de Paulina Franco)

La publicación del conejito logró que la influencer mexicana fuera el rostro de su portada de este mes y se mostrara más transparente que nunca al modelar con muy poca ropa, e incluso sin más protecciones que sus brazos para sus zonas íntimas.

A través de redes sociales se compartieron detalles de la revista que podrá visualizarse a través de un canal digital y por medio de los sitios oficiales de Paulina Franco, quien además se ofreció a autografiar varios ejemplares.

La revista también dio a conocer más sobre la llegada de esta personalidad a las filas de sus modelos: “¡Y bienvenido @paufranco.oficial a esta familia! Esta #instaqueen está conquistando España... Si quieres ver su portada y su pictórica completa visita: www.readee.com! ¡Esta hermosa chica mexicana hará que la ames!”.

En una publicación de Instagram, Playboy México contó que ésta es “la mejor portada del año”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

“La mejor portada del año”: quién es Paulina Franco, la estrella de Instagram que saltó a “Playboy”

Las estremecedoras predicciones que Walter Mercado hizo a Alicia Machado: “Me dijo cosas sobre mi salud que han pasado tal cual”

Alicia Machado presentó al padre de su hija para terminar con especulaciones