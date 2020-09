“La mejor portada del año”: quién es Paulina Franco, la estrella de Instagram que saltó a “Playboy”

(Foto: Instagram de Paulina Franco)

Playboy México lanzó su edición especial de septiembre-octubre con una modelo muy especial: Paulina Franco, la modelo e instagrammer mexicana que saltó a la fama en 2019, gracias a sus sensuales fotografías en medio de paisajes naturales y los consejos que comparte para mantener su cuerpo en forma.

La publicación del conejito logró que la influencer mexicana fuera el rostro de su portada de este mes y se mostrara más transparente que nunca al modelar con muy poca ropa, e incluso sin más protecciones que sus brazos para sus zonas íntimas.

A través de redes sociales se compartieron detalles de la revista que podrá visualizarse a través de un canal digital y por medio de los canales oficiales de Paulina Franco, quien además se ofreció a autografiar varios ejemplares.

“Estoy muy feliz porque ya salió la revista digital y la pueden encontrar en readee.com solo ahí podrán verla”, escribió en Instagram la influencer que con 20 años ya es considerada una de las mujeres más sensuales de México, aunque actualmente radique en España.

(Foto: Instagram de Paulina Franco)

Playboy también dio a conocer más sobre la llegada de esta personalidad a las filas de sus modelos: “¡Y bienvenido @paufranco.oficial a esta familia! Esta #instaqueen está conquistando España... Si quieres ver su portada y su pictórica completa visita: www.readee.com! ¡Esta hermosa chica mexicana hará que la ames!”.

Pero ¿quién es Paulina Franco y porque este mes fue la elegida para protagonizar la edición de Playboy México?

De acuerdo con la publicación del conejito, “es una despampanante mexicana que ha enloquecido las redes sociales con su contenido, tanto en materia de fitness como de belleza”.

En una publicación de Instagram, Playboy México contó que ésta es “la mejor portada del año”

Esta chica comenzó su camino a la fama en 2019, cuando sus contenidos sobre consejos saludables y fotografías con poca ropa adquirieron gran popularidad no sólo en México, sino en España, donde vive desde hace varios años.

(Foto: Instagram de Paulina Franco)

Su carrera en el modelaje despegó en el viejo continente, pero sus inquietudes iniciaron a los 14 años, cuando comenzó a entrenar su cuerpo para ahora poder presumir su figura torneada.

“Al principio el gimnasio no me gustaba, lo odiaba. Pero me empezó a cambiar el cuerpo y me empezó a gustar. Para que se me notaran los cambios tardé cuatro meses de ir al gym diario”, confesó en un video de YouTube hace dos años.

En una transmisión para sus redes sociales contó que ama las hamburguesas y que por dos años vivió en Cancún, Quintana Roo, localidad a la que regresaría a vivir sin ningún problema porque le encantó el ambiente cálido y las hermosas playas.

“Me encantaba, viví en Cancún dos años y fueron los mejores años de toda mi vida. Está muy padre, cada fin de semana iba a un yate o a Isla Mujeres y me encantaba Cancún y es algo que en ningún otro lugar, no es el mismo ambiente que el que encontré ahí. Yo amo Cancún, si me tuviera que regresar a México por alguna razón, lo haría a Cancún, y al segundo lugar al que me regresaría sería la Ciudad de México”, contó a sus seguidores en redes sociales.

Actualmente tiene 20 años y ya es considerada un referente en materia de consejos de salud y belleza, tanto en México como España.

Tiene un sitio web especial en el que comparte contenido exclusivo e incluso puede sostener conversaciones con sus fanáticos.

