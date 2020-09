Luis Hernández y su explosivo video en TikTok: así se burló “El Matador” del “efecto Belinda” y los tatuajes de Nodal

Foto: @belindapop / IG - @elmatadorpr / Tik Tok (Captura de pantalla)

Desde que se confirmó el noviazgo entre Belinda y Christian Nodal se han ventilado diversos detalles que han provocado diversas reacciones, especialmente las parodias al “efecto Belinda”, identificado porque la mayoría de sus parejas se han tatuado su rostro o su nombre como símbolo del amor que le profesan a la artista de origen español.

Uno de los últimos en pronunciarse sobre el tema es el ex futbolista Luis Hernández, mejor conocido como “El Matador”, quien hizo un divertido video de TikTok para burlarse de los tatuajes que se han hecho los grandes amores de la cantante de Amor a primera vista.

El ex deportista publicó un video donde se le ve llegar a su casa con diversas marcas en la cara, pero cuando realiza el acercamiento a su rostro se nota que tiene el nombre de Belinda escrito en su frente, mejillas y a un costado de la oreja derecha.

“¡Amor, amor! ¿A quién crees que me encontré en el aeropuerto?”, comentó divertido el Matador al comienzo de la grabación.

El gracioso desenvolvimiento del ex futbolista fue musicalizado por un tema de tensión, muy usado en los contenidos audiovisuales en nuestro país.

El video concluye cuando la esposa de Luis Hernández se percata de lo que provocó la influencia de Belinda en el rostro de su marido, quien solo atina a cubrirse con su maleta para no ser golpeado con diversos cojines de la sala.

El ex futbolista compartió el clip en su cuenta de Twitter y TikTok con el título: “EFECTO BELINDA jajaja”.

El fenómeno “efecto Belinda” fue identificado esta semana, después de que se supo que Christian Nodal se tatuó los ojos de su novia en el pecho y su nombre al lado de su oreja.

Esta noticia recordó que otros dos novios de la cantante también se han hecho tatuajes para honrar su amor, que desgraciadamente fracasó entre dimes y diretes e intensas pugnas en los medios de comunicación.

El primero en tatuarse a Belinda fue el mago Criss Angel, quien se marcó en el pectoral el amor que sentía por su entonces novia.

Parecía que la historia de amor entre ambos, que inició en el verano de 2016 con una visita de ella a Las Vegas, iba viento en popa. Paseos en yate, vacaciones en la nieve, viajes en helicóptero y fotos juntos en redes sociales no hacían más que confirmar lo sólido de su romance.

Pero en septiembre de 2017, después de algunas semanas de especulaciones, Criss Angel confirmó que había roto con la actriz y escribió un mensaje en donde dio a entender que ella solo estuvo con él por interés.

“No escuches a tu corazón, escucha tu voz interior. Debí haberla escuchado. El amor no llega con un precio, la honestidad siempre debe estar... Esa lección me costó millones que enriquecieron a una verdadera maestra del engaño”, escribió Angel en sus redes sociales para referirse a la que fuera su novia.

Con varios años de distancia, no se sabe qué pasó con el tatuaje que Criss Angel se hizo de Belinda en el pecho.

Otro que se dejó envolver por el llamado “efecto Belinda” fue el cantante Lupillo Rivera, quien el año pasado plasmó el rostro de la cantante en uno de sus brazos.

Este tatuaje fue hecho mientras ambos sostenían un supuesto romance surgido tras bambalinas del reality show La Voz México, donde su química y compenetración se notó casi desde el inicio de las transmisiones.

Este noviazgo siempre ha sido negado por la también actriz, pero fue “El toro del corrido” el que hace un año rompió el silencio: “Yo conocí a Belinda en La Voz en marzo. El 27 de marzo fue un día muy bonito, especial y el 27 de agosto fue el final. Fueron cinco meses y fue una mujer que amé locamente, fue una mujer que realmente quise, una mujer que yo la verdad honestamente le hubiera bajado el cielo y las estrellas, nunca había amado a una mujer tanto en mi vida, así de fácil”.

Sobre el tatuaje que se hizo en su brazo, confesó que no lo borrará a menos que se lo pida su nueva conquista. “Ése (el tatuaje) se tiene que quedar ahí, así empeñé mi palabra y mi palabra vale. Solamente que si agarro pareja un día de estos y me pide que me lo quite, pues entonces ahí sí es otro tipo de respeto”, dijo el cantante ante las cámaras del programa De primera mano, emitido a través de la señal de Imagen Televisión.

El último en sumarse a esta lista es el actual novio de Belinda, Cristian Nodal, quien el fin de semana se hizo un diseño especial en el pecho y a un costado de su oreja, lugares donde ahora reposan los ojos y el nombre de su amada, respectivamente.

Belinda presumió el tatuaje de su novio en honor a ella

