El hijo de John Malkovich fue arrestado durante una manifestación de Black Lives Matter

El hijo del actor John Malkovich fue arrestado el fin de semana durante una manifestación en apoyo del movimiento Black Lives Matter, en Portland, Oregón. El ingeniero de software, Loewy Malkovich, de 28 años, figuraba como una de las 27 personas detenidas el viernes por la noche, según un comunicado de la Oficina de Policía de Portland, que recoge el sitio estadounidense Page Six este domingo.

No se dieron detalles sobre su accionar en la protesta.

Las autoridades dijeron que los agentes fueron atacados con piedras y botellas mientras protegían el edificio del sindicato de la policía.

El mes pasado, el fiscal de distrito del condado de Multnomah, Mike Schmidt, dijo que su oficina no enjuiciaría a los manifestantes acusados de delitos de bajo nivel, incluidos aquellos por los que Malkovich fue arrestado.Sin embargo, algunos de los arrestos de la Policía Estatal de Oregón han sido delegados a nivel federal, lo que significa que manifestantes como Malkovich podrían enfrentar cargos federales, señaló Willamette Weekly.

John Malkovich (EFE)

Malkovich no siguió los pasos de su ilustre padre en la actuación, y su perfil de LinkedIn dice que es un ingeniero de software junior en Chainstarters Inc.

Es de suponer que tampoco obtuvo su activismo político de su padre, ya que el actor de 66 años admitió a The Guardian en mayo que no soporta la política y no ha votado desde las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 1972, cuando eligió su boleta para el demócrata George McGovern.

“Creo que el sistema es bastante corrupto”, dijo al diario británico.

También tiene la reputación de ser un “neoconservador belicista”, señaló el periódico, que apoyó la invasión de Irak y la pena de muerte, de la que una vez dijo: “No tendría ningún problema en presionar el interruptor mientras ceno”.

Mientras su hijo se mudó a Portland, su hija, Amandine, trabaja en una tienda de comestibles mientras vive con sus padres en Cambridge, Massachusetts, dijo el actor en ese momento. Su madre, la pareja de Malkovich durante más de 30 años, Nicoletta Peyran, es académica.

Protestas en Portland

Las manifestaciones en Portland comenzaron a finales de mayo después de que agentes de policía mataran a George Floyd en Minneapolis (Reuters)

Las protestas contra la brutalidad policial en Estados Unidos continuaron este fin de semana en Portland, Oregón, luego de 100 días consecutivos de manifestaciones en esa ciudad, según reportan este domingo varios medios locales.

Si bien ocurren protestas contra el racismo y la brutalidad policial en 50 estados, desde la muerte del afronorteamericano George Floyd en mayo pasado, Portland ha registrado las manifestaciones de más alto perfil, señala el sitio digital de The Hill.

A juicio del alcalde de esa ciudad, Ted Wheeler, el despliegue de oficiales federales en el lugar solo exacerbó la situación y por eso pidió al presidente estadounidense, Donald Trump, mantenerse alejado.

Arrestaron a 27 personas en Portland mientras atacaban el edificio del sindicato de la policía (REUTERS)

Durante 100 días, los manifestantes por la justicia racial han inundado las calles de Portland en nutridas manifestaciones, algunas de ellas violentas, de acuerdo con reportes de The New York Times.

El sábado, se produjeron nuevos enfrentamientos entre la policía de Portland y algunos manifestantes, lo cual derivó en arrestos de una cantidad de personas no identificadas, informó por su parte The Hill.

La agitación social en Estados Unidos estalló en protestas y disturbios desde que el 25 de mayo el afroamericano George Floyd, de 46 años, murió bajo custodia de la policía en Minneapolis, Minesota.

En agosto pasado, en Kenosha, Wiscosin, ocurrió otro incidente que reavivó la protestas contra el abuso de poder de los agentes del orden: un policía disparó siete veces, por la espalda, contra Jacob Blake, un afroamericano de 29 años.

Tras el suceso, se produjeron tumultuosas protestas en apoyo a Blake Live, quien permanece en cuidados intensivos y con pocas posibilidades de volver a caminar.

La víspera, en un video grabado desde la cama de su hospital, Blake pidió a las personas que lo defienden que se mantengan unidas y reconozcan que sus vidas podrían ser arrebatadas en cualquier momento.





Mensaje de Jacob Blake desde el hospital





Recientemente, se difundió un video de otro incidente mortal contra un afroamericano a manos de la policía, ocurrido en marzo de este año. Daniel Prude, de 41 años, murió luego que la policía de Rochester, en el estado de Nueva York, le colocara una capucha en la cabeza y lo sometiera contra el piso.

Esa tragedia volvió a encender la mecha de las protestas en diferentes ciudades contra la brutalidad policial en Estados Unidos, la injusticia racial y alzó más llamados a favor de una reforma dentro las fuerzas del orden.

