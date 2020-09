Los 10 defectos que Yalitza Aparicio odia de sí misma

Inseguridad, perfeccionismo y timidez son algunos aspectos de la nominada al Óscar odia de sí misma (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

La nominada al Óscar Yalitza Aparicio se mostró sincera ante su público y confesó cuáles son los aspectos de sí misma que más le molestan. Además, aseguró que es más fácil señalar a los otros que hablar sobre uno mismo y aceptar sus defectos, por lo que en un ejercicio de honestidad habló al respecto.

“A veces es más fácil señalar lo que odias de los demás sin darte cuenta de que en realidad es un reflejo de lo que no te gusta de ti mismo. Es difícil voltear a vernos al espejo y reconocer nuestros defectos, pero el ejercicio es importante para crecer como personas y dejar de juzgar a los demás”, expresó la actriz de 26 años.

La originaria de Tlaxiaco, Oaxaca, se estrenó hace unas semanas como youtuber, con un canal en cuyas emisiones muestra aspectos de su carrera y hace reflexiones sobre aspectos sociales como el feminismo, la igualdad de género, la no discriminación y los casos de injusticia que prevalecen en México.

Con su canal de YouTube, Yalitza suma otra faceta a su lista de actividades (Foto: EFE/Miguel Sierra/Archivo)

En el video de esta semana quise hablarles un poco más de las cosas que no me gustan de mí para hacerme consciente de ellas y comenzar a trabajar en mi tolerancia hacia mí misma y hacia los demás

“Yali”, como le dicen de cariño sus fanáticos y allegados, expresó que le ha sido muy difícil hablar sobre lo que más le gusta de sí misma, por ello prefirió mejor hablar de lo que más le enfada sobre su persona, y entre los aspectos que más llamaron la atención fue que se considera insegura y tímida, sobre todo porque desde que saltó a la fama, a la también maestra de educación primaria se le ha visto en portadas de revistas, pasarelas, entregas de premios y como Embajadora de la Buena Voluntad de la UNESCO.

“Hoy me tomé un día de libertad, salí a caminar a despejarme, a pensar en muchas cosas, y encontré este lugar el cual me inspira mucha tranquilidad, además porque puedo apreciar el paisaje, el canto de las aves, creo que es lo que siempre me ha llenado el alma”, dijo la actriz teniendo como escenario un claro en el bosque.

Tiempo después de la vorágine que le trajo su protagónico y la nominación al Óscar por el laureado filme "Roma", la mexicana Yalitza Aparicio utiliza los reflectores para alzar la voz a favor de las comunidades indígenas y las mujeres (Foto: AFP)

“Recordé la película de 10 cosas que odio de ti, una película muy épica que seguramente muchos de ustedes la han visto y si no, se las recomiendo…Alguna vez un maestro me dijo es más fácil que encuentres esas 10 cosas que detestas de tu persona a que aprenda a apreciar 10 talentos que tienes. A lo mejor somos muy poco sensatos en eso, pero me tomó mi tiempo decir”, expresó la joven en su canal de videos.

“Sobreprotectora, debe llegar un punto en tu vida donde debes de entender que las personas deben de tomar su propio camino. No poder deslindarme de las cosas, soy muy aprehensiva, por lo tanto si hay algo que me regalaron de hace años o una prenda, lo guardo porque digo que en algún momento lo voy a usar y lleva años en el baúl. Ser muy perfeccionista, en la vida no todo es perfecto, pero cuesta aprenderlo, las cosas se van dando poco a poco, vivir así no te hace disfrutar el momento.”, se sinceró Aparicio.

“Detallista, con las cosas que hago me encanta ver cada elemento que lo conforma y que quede a la perfección. Inseguridad, soy muy insegura, cada paso que doy me lleva a pararme un momento y decir ‘es lo correcto, no es lo correcto, qué voy a hacer’. Tímida, actualmente logro desenvolverme más con las personas, pero sí me cuesta, esto ha provocado que mi círculo de amistad sea muy reducido, odio no ser tan sociable. No ser organizada, cuando se trata de trabajo trato de que todo esté perfecto, así como soy en el trabajo quisiera ser en mi vida personal”, continuó enumerado.

La actriz se ha mostrado orgullosa de su identidad en distintas ocasiones (Foto: Twitter de Yalitza Aparicio)

“Exigente con la puntualidad, hay que ser flexibles y comprender la situación de las otras personas, surgen cosas en el camino que no están en tus manos. No poder asignar un tiempo a mis hobbies, me encanta pintar, leer, escuchar a mis amigos, he estado tan sumergida en el trabajo que a ninguna de estas cosas les he prestado atención, llevo tiempo que no tomo un libro y estoy odiando de mí haber abandonado la lectura”.

Por último, la actriz expresó un defecto que dijo que no le gustaría que lo supieran los reporteros y los periodistas:

“Distraída, puedo estar concentrada en la plática de una persona, pero si hay algo que me llama la atención enseguida volteo y es como que mi mente viaja a lo que estoy viendo y a lo que estoy imaginando”, finalizó la protagonista de Roma.

