Lupillo Rivera pidió disculpas a Belinda y a Nodal por los escándalos recientes

Lupillo Rivera al fin rompió el silencio sobre lo que opina de la relación entre Christian Nodal y Belinda, pero lo más sorprendente fue que lo primero que hizo es pedirle una disculpa a ambos por los constantes rumores que han tenido que pasar en estos días.

Fue en una entrevista con el conductor Alan Tacher, que el “Toro del Corrido” decidió hablar acerca de los recientes rumores que lo ponen como el rival amoroso que perdió la pelea por el corazón de Belinda.

El cantante le deseó a la pareja “lo mejor del mundo” y exclamó que se encuentra asombrado de lo lejos que muchos medios llevan los rumores. Así lo dijo Lupillo:

Posteriormente le preguntó sobre el tatuaje que se hizo con el rostro de Belinda, ante lo que dijo que cuando llegue el momento de quitárselo, él mostrará cómo quedó, pero refirió que todo será a su debido tiempo:

Tacher le preguntó con tono cómico qué es lo que opina de ser el centro de tantos memes relacionados con la pareja del momento, a lo que dijo que no pasa nada, pero sí le sorprendió el alcance que tuvo la broma en las redes sociales, pero fue entonces cuando le cuestionó sobre los rumores de su nuevo romance con la joven Jocelyn López, a lo que Lupillo respondió de la siguiente forma:

Yo ahorita me encuentro super bien, en mi vida personal y en mi vida profesional... (No es mi novia) no la conozco, yo la conocí a través de los chismes y de los programas, dije ´pues vamos a ver siquiera si está guapa o no’, pero no, yo ahorita no tengo novia