Lady Gaga se llevó la noche en los VMA’s: estos son sus mejores momentos

Cinco premios, incluidos los de "Mejor canción y "Mejor artista" fueron el botín que "la madre mounstro" se llevó a casa (Foto: Viacom)

Lady Gaga arrasó en la gala de los MTV Video Music Awards la tarde de este domingo, la nacida en Nueva York fue multipremiada por su último álbum Chromatica, que fue lanzado en plena cuarentena y resultó ser ese bálsamo oscuro que pedían sus seguidores, pues lo llevaron al éxito inmediatamente.

La ceremonia se llevó a cabo en distintos distritos de Nueva York en lugar de en un auditorio abarrotada, como medida contra el COVID-19 (Foto: Viacom)

Ariana Grande y Gaga cantaron su tema usando cubrebocas, promoviendo su uso (Foto: Viacom)

Gaga, icono de la moda además de cantante, actriz y promotora de la inclusión LGBT obtuvo múltiples estatuillas de la “Moon person”, el emblemático astronauta que MTV entrega a las figuras del año.

La mayoría de los premios de Gaga son por su éxito No. 1 con Ariana Grande Rain on Me, que interpretaron juntas por primera vez en vivo y que junto a su sencillo Stupid Love representan la nueva “era de Gaga, caracterizada por la estética cyborg y los ambientes sombríos.

Uno de los performances más esperados de la noche fue la primera presentación de su éxito "Rain on Me", que le valió un par de estatuillas (Video: MTV)

“Usen tapabocas. Es una señal de respeto”, dijo Gaga durante una de sus varias apariciones en el escenario para recibir premios que incluyeron artista y canción del año. Alas, una burbuja a modo de mascarilla, pelo plateado, atuendos sintéticos en tonos de metal, un estilo intergaláctico y cubrebocas con pantalla de láser fueron el concepto visual con el que la estrella nacida en 1985 conquistó en unos VMAs marcados por la pandemia.

Gaga ha declarado últimamente que tiene una condición mental por la que debe medicarse regularmente (Foto: Viacom)

El público se sorprendió por la rapidez con la que Gaga se cambió de vestimenta tantas veces en la misma noche (Foto: Viacom)

Con una mascarilla electrónica, interpretó un medley de sus canciones, entre ellas Stupid Love, Chromatica II y 911. Gaga y Grande estuvieron acompañadas por un cuerpo de bailarines, todos con mascarillas, un espectáculo adhoc a los tiempos que corren.

“Yo ya usaba protección en la cabeza desde antes que estuviera de moda” fue lo que escribió Lady Gaga en su cuenta de Instagram antes de la ceremonia.

Chromatica es el sexto álbum de estudio de Lady Gaga, y gira en torno a su historia contada desde un universo galáctico donde ella es la reina del electropop (Foto: MTV)

Portó un vestuario creado por Iris Van Herpen, quien también trabajó con Björk (Foto: MTV)

"El disco habla de curar y ser valiente. Cuando hablamos de amor creo que es muy importante incluir también el hecho de que amar a alguien requiere de mucha valentía", contó sobre Chromatica (Foto: MTV)

Lady Gaga, que actúa por primera vez en el evento desde 2013, recibió un premio especial: Tricon, para honrar a su trayectoria multidisciplinaria. Sin duda Stefani Joanne Angelina Germanotta le demostró a sus ’little mosnters’ que todavía se mantiene creativa, conceptual y en la pelea por heredar el trono de la reina pop.

"Ariana y yo nos sentimos como hermanas", dijo Lady Gaga de su actuación con el tema Rain on Me. (Foto: MTV)

La cantante bromeó diciendo que ella ya usaba mascarillas "antes de que se pusiera de moda" (Foto: MTV)

"Fracasé una y otra vez como actriz y en la música cuando era joven, trataba de regresar algo a través del servicio comunitario. Quiero compartir este premio con quienes están en casa esta noche. Quiero que se tomen un momento para honrarse por su valor", fue su discurso al obtener el premio Tricon (Foto: MTV)

"No ha sido un año fácil. Espero que la gente en casa tenga sueños grandes. Estamos separados y la cultura se siente menos viva, pero sé que el renacimiento viene y que la cultura pop nos va a inspirar y nos va a llenar de generosidad y amor. Manténganse a salvo, digan lo que piensan y usen mascarilla, porque es símbolo de respeto”, fue el llamado de la estrella de A Star is Born. (Foto: MTV)

“He estado haciendo música desde que era una niña y aunque tenía sueños grandes, nunca podría haber imaginado que algún día recibiría un premio como éste que honra por muchas de mis pasiones” , fue lo que dijo la artista al recibir el premio Tricon.

Quiero compartir este premio con todos en casa esta noche. Deseo que pienses en tres cosas que definen quién eres y te tomes un momento para recompensarte por tu valentía

Gaga y Grande lideraron las nominaciones de esta edición, con nueve candidaturas cada una, incluido su éxito conjunto Rain On Me, cuyo clip musical evoca a una atmósfera postapocalíptica y obscura.

