“Nunca hubo nada entre Galilea y yo”: Héctor Sandarti habló de su cercana relación con Montijo

La amistad entre Galilea Montijo y Héctor Sandarti ha sobrevivido por años. Durante mucho tiempo, la química que reflejaron en pantalla hizo que el público pensara que entre la pareja existió algo más, pero ¿por qué jamás se concretó un romance entre los famosos conductores de Televisa?

El presentador guatemalteco se sinceró sobre el tema y confesó que jamás pensó en iniciar una relación con la famosa mexicana.

Sandarti contó la estrecha amistad que conformó con Galilea Montijo, desde que se conocieron en un casting para conducir un programa de concursos en Televisa.

“Ahí nos conocimos. Le digo a Galilea ‘improvisemos algo así, tú me dices esto, yo te digo esto otro, hacemos una broma con esto y vemos que sale’. Ahí se dio el click por primera vez entre Gali y yo a nivel profesional”, recordó el conductor de Un minuto para ganar VIP en entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda.

Despejó cualquier rumor de un posible romance entre él y la conductora de "Hoy" (Foto: Hector Sandarti / IG - Galilea Montijo - IG)

El presentador, que recientemente fue despedido de las filas de Telemundo y se reincorporó a las de Televisa, resaltó que ambos se quedaron al frente del programa Fantástico amor, el cual no tuvo el éxito esperado por la empresa, pero sí les abrió las puertas de otros proyectos en conjunto.

También despejó cualquier rumor de un posible romance entre él y la conductora de Hoy. “Yo a Galilea, desde el principio hubo mucho cariño, mucha complicidad, pero no, a pesar de que reconozco que es una mujer extremadamente bella, nunca la vi con otros ojos que los de un amigo”, relató.

Agregó que cuando se conocieron ambos tenían pareja, por lo que prevaleció la amistad sin que se pensara en otra opción.

“Cada quien estaba en lo suyo, pero la amistad que se dio fue tan sincera, espontánea, tan bonita, que ya no cabía otra opción y nunca lo pensamos, lo decidimos o lo hablamos”, añadió

Explicó que los seguidores pedían que se unieran en un noviazgo, pero jamás ocurrió: “Como conducíamos un programa de parejas el público decía ‘que estos dos se vuelvan pareja, porque me cae bien él, me cae bien ella y se ven bonitos juntos, por favor que sean pareja'. Y luego hicimos Vida TV era aún más la presión mediática porque eramos la pareja más querida de la televisión en ese entonces, pero no, nunca hubo nada entre Galilea y yo”.

Héctor Sandarti también contó la manera en que se incorporó al Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, empresa con la que colaboró por 25 años

Héctor Sandarti también contó la manera en que se incorporó al Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, empresa con la que colaboró por 25 años hasta que le retiraron la exclusividad y decidió unirse al elenco de la cadena Telemundo, en Estados Unidos, de la que fue despedido hace casi tres meses, por lo que volvió a la televisora mexicana.

El conductor resaltó que fue tratado de manera extraordinaria cuando ingresó a la empresa norteamericana, por lo que le sorprendió cuando en medio de la crisis por coronavirus le anunciaron su salida del matutino Un nuevo día.

“No lo podía creer. Ellos muy amablemente me explicaron ’como tú sabes la dirección del show va hacia otro lugar, queremos hacer de Un nuevo día un programa más noticioso, más informativo, más serio. Y yo entiendo que mi línea es de entretenimiento, divertida”, mencionó sobre su salida del programa matutino.

Resaltó que en su contrato existía una cláusula que permitía terminarlo durante el último año de su acuerdo y coincidió con la situación económica provocada por la pandemia de COVID-19.

“La razón que me dieron fue cambio de producción, cambio de línea, vamos a hacer un programa mucho más noticioso y ya no entras en el proyecto y ahí se acabó. Esa es la única razón que yo conozco, la que me dieron y a la que prefiero creerle”, sentenció el presentador nacido en Guatemala hace 52 años.

