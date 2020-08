Ya es un asunto de familia: las mamás de Belinda y Christian Nodal hablan sobre la relación de sus hijos

Belinda y Christian Nodal son la llamada "pareja del momento" (Foto; Archivo)

Tras la noticia del supuesto rompimiento sentimental entre Belinda y Christian Nodal, fue el cantante de regional mexicano quien se encargó de callar todos los rumores pues dejó claro que la relación continúa viento en popa, y a través de un video compartido en su cuenta de Instagram, Nodal le deseó un feliz cumpleaños a la dueña de su corazón.

“Feliz cumpleaños, mi vida ¡Te amo! Ojalá que Dios y la vida me concedan estar siempre en cada uno de ellos pa’ disfrutarte y siempre ver crecer a esa gran mujer que eres. Te deseo todas las bendiciones y lo mejor de este mundo porque te lo mereces” , escribió el sonorense de 21 años para celebrar a Belinda.

Desde que la noticia se dio a conocer por el mismo Christian, quien develó en unas fotografías el amor que siente por su flamante novia, y luego de la confirmación del noviazgo por parte de la producción de La Voz México, la pareja se ha mantenido en el ojo público.

En varios medios de comunicación y en las redes sociales han sido tendencia, pues mientras la mayoría de su público aplaudió el noviazgo, no faltó quienes pensaran que se trata de una estrategia para levantar los ratings del reality show en el que ambos famosos participan como coaches.

Aunque no tan extenso, el mensaje de Belinda para responder a Nodal también fue romántico

Luego de darse a conocer que Cristy Nodal, mamá del cantautor, escribió una sentida carta a su hijo donde le expresa que desea lo mejor para él y le aconseja mantenerse siempre bien alerta ante lo que se le presente en la vida, en clara alusión al noviazgo que empieza, ahora la mamá de Belinda ha dado de qué hablar.

Belinda Schüll opinó brevemente sobre la relación de su hija con el cantante de Adiós, amor: recién llegada de España, donde se mantuvo medio año cuidando de su madre, la mamá de “Beli” fue captada arribando al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde la esperaba su esposo Ignacio Peregrín.

La madre de la artista llegó a México un día antes de que su hija cumpliera 28 años, y al preguntarle sobre el tema de “la pareja del momento”, la señora dio una respuesta directa:

“Apenas voy llegando, apenas me voy enterando, pero contenta. Estoy deseando abrazar a mis hijos, regresar a casa otra vez. Yo creo en el amor mientras sea de verdad”, expresó ante las cámaras del programa Al rojo vivo de la cadena Telemundo.

Doña Belinda Schüll permaneció seis meses en España, cuidando de su madre (Foto: Instagram @BelindaSchull)

Por otro lado, la mamá de Christian Nodal dio su punto de vista a través de las redes sociales, donde no dudó en contestarle a una persona que se atrevió a dudar de la veracidad de la relación.

“Cristy, tómalo como un consejo: no dejes que éste programa Las Voz invente el supuesto noviazgo de Chris con Belinda sólo por subir su rating… Lo único que hacen es dañar la imagen como cantautor de tu hijo. Bendiciones”, le escribió una usuaria de nombre Katy Flores a la mamá del intérprete, a lo que respondió tajantemente:

La mamá de Christian Nodal defiende las decisiones de su hijo y le muestra su apoto (Foto: Instagram@club_adiosamor)

“Gracias por el consejo que no pedí. Pero de mi familia me encargo yo. Mi hijo tiene 21 años donde sus bases han sido 100% bien cimentadas y donde no ocupé de nadie para criarlo, mi hijo tiene su propio criterio y ni yo ni nadie tenemos derecho a juzgar su vida. Ni mi hijo, ni mi familia ni la gente que entra y está en nuestras vidas son falsas y es humano como cualquiera, no puede ir pisando nubes (…) Agradezco su opinión, pero aquí en mi cuenta no necesito que debatan si es correcto o incorrecto las decisiones que toma mi hijo, para eso allá están las páginas de chismes amarillistas ”, finalizó.

