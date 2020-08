“Me ponen como si estuviera loca”: Aislinn Derbez lamentó que solo busquen drama en su vida

Aislinn Derbez realizó una sesión de preguntas y respuestas con seguidores de su podcast "La magia del caos" (Foto: La magia del caos - captura de pantalla)

Durante una sesión de preguntas y respuestas con sus seguidores, la actriz Aislinn Derbez lamentó que los medios solo busquen drama y toxicidad en su vida y la pongan como “loca”.

La hija de Eugenio Derbez interactuó con sus seguidores en la cuenta de Instagram de “La Magia del Caos”, su podcast con temas sobre el bienestar.

Durante una parte de la sesión de preguntas y respuestas la actriz fue interrumpida por su hija Kailani y quedó en evidencia que Mauricio Ochmann, su ex, estaba cerca.

Precisamente el tema de la separación de Mauricio fue uno de los temas tocados en la interacción.

Aislinn Derbez volvió a tocar el tema de su ruptura con Mauricio Ochmann (Foto: Instagram@aislinnderbez)

“Cuando te sucede algo tan fuerte o demasiado doloroso, como es la separación, son de las cosas más dolorosas que puede haber, es como cuando se te muere alguien”, reconoció. “Tener que confrontar una relación es muy doloroso y creo que de las cosas que más funcionan es hacerte responsable en lugar de culpar al de enfrente. Es muy importante tener muchísimos ovarios para no hacer eso y para tomar responsabilidad de tus emociones y de cómo vas a confrontar el proceso”.

Aislinn también respondió a una pregunta sobre las terapias que la han ayudado a sobrellevar la separación y aconsejó no tomar el papel de víctima ante una situación así.

“Consigue una terapia con la que puedas comprender qué está pasando, porque en esos momentos no comprendes nada y no puedes con el dolor, entonces es muy importante pedir ayuda. Otra cosa es dejar de victimizarte, es sumamente importante, cuando tú lo sigues haciendo no se avanza y te estancas, no hay crecimiento”.

Una de las declaraciones de Aislinn que más sorprendió fue cuando reveló que, contrario a lo que podría parecer, no le ha resultado tan sencillo hablar abiertamente de sus conflictos personales, sobre todo por la manera en que la han retratado en los medios de comunicación a raíz de la ruptura con Ochmann.

Aislinn dijo que es importante no victimizarse ante una separación (IG: mauochmann)

“Me da pánico escénico porque como soy una persona pública los medios agarran estos videos y los cortan, los ponen en sus encabezados... tergiversan todo lo que digo, malinterpretan todo lo que digo, me ponen como si estuviera loca, entonces sí hay una parte en la que me da pánico escénico hacer esto. Están buscando drama, toxicidad y cosas negativas donde no las hay, tratan de inventarnos cada cosa para saber de dónde sacan el drama”.

Ya en otras ocasiones Aislinn había hablado de su separación de Ochmann y reconoció que su afán de querer controlar todo le ocasionaron muchos problemas con él.

“Me di cuenta que yo era muy controladora, que quería controlar que todo fuera bien a unos niveles excesivos”, confesó. “Entonces todo me empezó a salir al opuesto. Todo lo que yo no quería que me pasara me empezó a pasar”.

La hija de Eugenio Derbez no quiere ser retratada como una "loca" (Captura YouTube)

Un punto importante en el que ha estado trabajando la actriz es en su amor propio. “Uno nunca sabe lo que significa amor propio gran parte de su vida, porque nadie nos enseña. Ahí me di cuenta que me tenía que empezar a tratar a mí misma, con ese amor que le tenía a mi propia hija, a mi familia, a mi esposo en ese momento. Yo dije ‘¿por qué si puedo amar a estas personas no lo puedo hacer conmigo?’”.

En otra ocasión, Aislinn aceptó que querer adaptarse demasiado a la otra persona no le ayudó en sus relaciones. “A mí me pasa, en todas mis relaciones me pasó, que en lugar de ser yo misma, me la pasaba observando e investigando al otro: qué le gusta, qué no le gusta, tratando de complacer y tenía esta misión, de la que me sentía muy orgullosa, de voy a entender lo que quiere y le gusta para yo convertirme en eso y estarlo complaciendo constantemente”

