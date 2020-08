Apareció en una película, terminó en un deshuesadero y su gemelo alcanzó un precio millonario: el extraño caso de un Ford Mustang Fastback

El Ford Mustang GT Fastback de 1968 de la película "Bullit" fue muy buscado (Foto: Twitter@Hdoauto)

En 1968 Steve McQueen participó en una persecución por las calles de San Francisco, en el estado de California. Su vehículo era un Ford Mustang Fastback en el tono Highland Green, y el asedio era en realidad una escena que se utilizó para el filme “Bullit”.

El auto se convirtió en el Mustang GT más famoso del mundo, pero lo que el público no sabía es que para este filme existieron dos autos. Uno fue utilizado para las escenas de manejo en la que no habría acción; mientras que el otro fue usado como un doble de acción y solamente participaba en las “escenas peligrosas”.

Años después, el primer auto fue vendido a un coleccionista del estado de Kentucky, mientras que el otro se perdió por más de 40 años. Este último fue encontrado por un par de restauradores en 2017 en Mexicali, Baja California, dentro de un deshuesadero.

El doble del filme fue abandonado en México(Foto: Twitter@Hdoauto)

El propósito de los restauradores era usar el auto para fabricar una réplica de un Mustang Eleanor, pero al ver el chasís (capa interna del vehículo), se dieron cuenta del origen del auto.

Este Mustang contaba con las modificaciones en la suspensión que se hicieron para el filme, así como los rastros de la pintura verde original, pruebas de que esta fue la nave comandada por el “King of cool”, como era conocido el actor.

El “gemelo” de este auto, el cual actuó como “principal” dentro del filme, fue vendido a Bob Kiernan en 1974 por USD 3.500. El hombre lo mantuvo en su granero de Kentucky y la última vez que lo usó fue en 1980, desde ese entonces se mantuvo bajo resguardo en este mismo lugar.

El auto principal fue vendido por casi USD 4 millones (Foto: Twitter@Hdoauto)

Pero de acuerdo con el portal de noticias ABC News, en 2018 Sean Kiernan, hijo del comprador, decidió volverlo a mostrar al mundo y, tras dos años de exhibirlo, decidió venderlo una vez más.

Esta noticia le hubiera venido bien a Steve McQueen en 1977, año en que trató recuperar el vehículo de las manos de los Kiernan. Tal era su deseo que escribió una carta a la familia, en esta les ofreció una pequeña suma por el auto, así como un reemplazo.

“Nuevamente, me gustaría apelar a usted para poder recuperar mi Mustang ’68. Me gustaría mucho mantenerlo en la familia en su estado original tal como se utilizó en la película, en lugar de restaurarlo; lo cual es simplemente personal conmigo. Me encantaría intentar encontrarles otro Mustang similar al que tienen, si no hay mucho dinero involucrado en él. De lo contrario, será mejor que lo olvidemos. Con un cordial saludo, verdaderamente suyo, Steve McQueen”, escribió el actor en diciembre 14 de 1977, tres años antes de su fallecimiento.

McQueen escribió una carta a los dueños del auto (Foto: Twitter@Hdoauto)

Sin embargo, Bob no aceptó esta oferta y el preciado Mustang se quedó en la familia por 45 años. En enero de este año, el auto catalogado como el Mustang más famoso del mundo, se convirtió en el Mustang más caro de la historia.

En una subasta en Florida el pasado 10 de enero este auto fue vendido por USD 3,74 millones. Aunque se esperaba que alcanzara los USD 5 millones, esta venta fue rentable, pues se pagó por más de mil veces de lo que originalmente se había comprado.

Ahora, el auto que fue usado como “doble” podría ser vendido ya que su dueño actual está en proceso de restauración y ha expresado su interés por venderlo.

