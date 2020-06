Los concept cars no son sólo vehículos de experimentación; son vistos como el juguete de los diseñadores, el espacio en el que despliegan la mayor inventiva. En el caso del Mustang, el repaso histórico acumula muchos prototipos eclécticos, que no siguieron un patrón porque, en definitiva, lo que mayormente se buscaba era la exploración de nuevos segmentos que pudieran ser ocupados con versiones que ya tenían la ventaja de un nombre consolidado. Por eso aparecen variantes de deportivos compactos, sedanes, familiares y algunos con formas tan raras que, y como calificativo leve, se los puede considerar extravagantes. Se trata de desarrollos realizados en los primeros años posteriores al lanzamiento del Pony Car de Ford, en las décadas del 60 y del 70, que forman parte de una suerte de museo de los No Mustang.