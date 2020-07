Vadhir Derbez sin filtros: el cantante habló de su relación con Mauricio Ochmann y quién es el consentido de su papá

Vadhir Derbez se mostró completamente transparente y reveló algunos detalles de su intimidad. El hijo de Eugenio Derbez no dudó en explicar cuál es su relación con su ex cuñado Mauricio Ochmann, cómo es su relación con sus famosos hermanos y hasta quién es el consentido del comediante mexicano.

En una dinámica para su canal de YouTube, el actor y cantante respondió a 50 preguntas de sus seguidores y así pudo confesar algunas indiscreciones de su vida privada.

El ganador del reality ¿Quién es la Máscara? mencionó que nunca ha tenido problemas con sus hermanos, pero sí ha tenido en alguna ocasión celos de su hermana mayor, Aislinn, a quien calificó como la consentida de su papá.

“Yo creo que de más chavito, porque siempre mi hermano (José Eduardo) y yo decíamos que mi hermana es la favorita de mi papá, digan lo que digan, Aislinn es la consentida 100%. Entonces, claro, hay muchos momentos en los que yo decía ‘por qué a ella la consientes de esa manera y a mí no’, ‘por qué la tratas diferente’ y ‘por qué tiene todos esos privilegios y a nosotros nos tienes olvidados’. Pero ya no”, dijo.

Vadhir Derbez reveló que su hermana mayor es la consentida de su papá (Foto: Aislinn Derbez/Youtube)

A pesar de que reconoce el afecto hacia la protagonista de A la mala, sabe que ha tenido momentos memorables con su papá, como la ocasión que viajaron juntos a Rusia para la Copa del Mundo 2018.

No perdió la oportunidad para revelar qué tipo de relación tiene con sus tres hermanos, Aislinn, José Eduardo y Aitana.

“Con mi hermana, Aiss, la siento más para aconsejarme a nivel espiritual; con mi hermano, no es por ser hombres, lo siento más como cuates, pero es más de brothers, entonces es muy extraña la relación. Pero con los dos me llevo muy bien, no podría escoger”, mencionó sobre sus hermanos más grandes.

“Y con Aitana la verdad, es la que más consejos me da, por eso hago pura mensada”, bromeó sobre la pequeña de la familia.

También eligió algunos aspectos de la vida de sus hermanos: “Si fuera mi hermano me iría a una muy buena peda (una fiesta) y que no me pegue el alcohol; si fuera mi hermana disfrutaría mucho el ser mamá por un día y ver qué tal, y si fuera Aitana que gusto volver al ‘mamá quiero esto’ ‘mamá lo otro’ y que mi única preocupación sea hacer la tarea”.

Reconoció que sus hermanos aún lo molestan, pero es la mecánica que siempre han tenido: “Pero ahora que estamos más grandes les va a llover a ellos. Van a conocer a Dios en tierra de indios”.

Vadhir también reveló qué tipo de relación tiene con sus tres hermanos, Aislinn, José Eduardo y Aitana.

Vadhir también fue cuestionado sobre la relación que aún mantiene con la ex pareja de su hermana Aislinn, Mauricio Ochmman, y es que durante las últimas semanas se ha rumoreado que el también actor cortó cualquier comunicación con los miembros varones de la familia Derbez.

“Con Mau mi relación está súper bien. Siempre lo quisimos mucho, y lo quiero hasta la fecha bastante. Siempre que hablo con él o lo veo, nos seguimos llevando súper, súper bien, así que le mando saludos”, explicó el joven que inició su carrera como actor en producciones infantiles.

Sobre su vida sentimental confesó que le gustan las mujeres más grandes y que incluso ya ha tenido un romance con una persona con hijos, pero por el momento no tiene una pareja amorosa.

“Acabo de terminar una relación, así que ya veremos. Pero mejor solo que mal acompañado”, precisó.

