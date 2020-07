Hijo de Alfredo Adame reveló que su padre lo agredió verbalmente al exponer en público su orientación sexual (Foto: Instagram @alfredoadameoficial)

Alfredo Adame se mostró muy violento contra su hijo, Sebastián Adame, luego de que este diera una entrevista sobre su carrera y sobre su homosexualidad. Alfredo reclamó que había sido agredido y molestado por otras personas cuando estos se enteraron de las preferencias sexuales de su hijo y le reclamó por decirlo abiertamente en el programa de televisión Ventaneando.

Posteriormente, Sebastián hizo otra entrevista, esta vez para el programa de internet Chisme No Like en el que aclaró que su padre le había marcado esa misma noche para reclamarle por hablar de ese tema pues es algo que aprovechan otras personas para molestarlo. Así lo dijo Sebastián:

Él (Alfredo Adame) no vio la entrevista completa, sólo vio la parte de la sexualidad y vio que subieron fotos que pues, están públicas en las que salgo yo con mi novio abrazándolo . Esa misma noche me marca y me dice: ‘ya sabes que no me gusta que hables de tu sexualidad en cámara, porque me pones en el ojo del huracán, a mi me atacan, me dicen que mi hijo es joto’

Ante esto, Sebastián le respondió a su padre que él no tiene porqué sentirse de lo que le dicen. Esto hizo que su padre se enfureciera más y le respondió de una forma muy violenta y le comenzó a ofender, algo que el joven sintió que hizo que fue por un arranque de furia, y calmadamente le explicó otra vez el contexto de la entrevista, pero Alfredo no cedió.

Sebastián afirmó que el piensa que su padre tenía las mejores intenciones pero sus reacciones podrían interpretarse como homofóbicas pues en una fiesta familiar, su padre presumió del muchacho como un galán que tenía novia y muy mujeriego, algo que el joven se quedó callado pero que no entendió porqué su padre tenía que mentir.

El joven actor dijo que él y su madre se encuentran afectados y muy molestos pues parece que Alfredo Adame no entiende lo que tuvo que ser ya que pasó mucho tiempo ocultando sus preferencias y su vida, y le pidió que respetara su vida privada:

Yo entiendo que es una generación diferente, es un señor de 62 años, pero le pido que respete, porque mucho tiempo me daba pena por lo que iba a decir la gente y ahorita lo ando expresando abiertamente porque no tengo que mentir quién soy, esto no tenía que crecer a esto y yo no le reclamé por nada. Dejé de hablarte 3 semanas porque me dijiste pendejo de mierda

Alfredo se molestaba que Sebastián saliera en fotos con su novio (Foto: Instagram @sebas_gaymer13)

Sebastián dijo que se mantuvo que ocultó durante mucho tiempo sus preferencias por temer a que sucedieran “cosas malas” como que lo echaran de su casa:

Yo la verdad me deprimía mucho, por tratar de evitar que lo supieran, yo pensaba: me van a correr de la casa, me van a rechazar, me van a odiar. Esto causó que me deprimiera mucho y tratara de llenarlo con comida y pues por eso hubo una etapa en la que engordé mucho. Después dije... esto no tiene nada de malo, es simplemente demostrar amor y amar a quien tú quieres.

También dijo que hay gente que llega a suicidarse porque no llegan a abrirse como ellos son y consideró que, a pesar de que ya hay más apertura sobre el tema de la sexualidad, aún hay gente que condena las preferencias de los demás, por lo que consideró que hay que apoyar a más abiertamente lo positivo que es la sinceridad.

