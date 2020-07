Televisa no le permitió a Silvia Pinal participar en “La casa de las flores”

Silvia Pinal mostró su emoción de ser considerada para aparecer en la serie de Netflix (Foto: Especial)

En los pasados meses se difundió la noticia de que la actriz Silvia Pinal se incorporaría al elenco de la serie La casa de las flores, producida por Manolo Caro para la plataforma de contenidos vía streaming Netflix; no obstante y ante la expectación, la primera actriz no pudo concretar su participación en dicha trama.

Ya en febrero de 2019, Pinal había confirmado su participación y se mostró muy entusiasmada con el proyecto: “Sí, estoy muy contenta. Me encantó la idea. Cuando vi que estaba Verónica Castro me dio mucho gusto. Lo vi y dije: ‘Mira qué bonito, qué idea más padre’. Pero lo que menos pensaba es que me fuera a tocar a mí, ¡pero sí me tocó!”, aseguró en el show Intrusos.

Sin embargo, este día su hija mayor, Sylvia Pasquel, dio a conocer que debido a la exclusividad de la actriz emblemática con la cadena Televisa, empresa en la que la llamada ‘última diva del cine nacional’ pertenece desde hace varias décadas, no pudo concretar su aparición en la serie que ya va por su cuarta temporada.

Para la segunda temporada, Verónica Castro estuvo en negociaciones con Netflix, pero no la convencieron los términos en los que aparecería en la serie (Fotos: Netflix)

En entrevista con el programa De primera mano, Pasquel promocionó la obra de teatro online que presentará este fin de semana y que narra en monólogo las vivencias de la pintora y poeta Nahui Olín. Por otro lado, afirmó que ahora que la empresa Televisa podría haberle retirado la exclusividad a su mamá, era momento para ella de aprovechar oportunidades laborales novedosas.

“A mí me parece que ésta es una gran oportunidad para mi mamá, porque al final del día, ella ahora está en la libertad de poderse contratar en cualquier televisora y para cualquier proyecto. Hace un año le hablaron para la serie de La casa de las flores, y pues no la pudo hacer porque no se lo permitieron, por un compromiso laboral que tiene o que tenía con la empresa (Televisa), eso no lo sé ”, expresó Sylvia.

Además, la mamá de la también actriz y cantante Stephanie Salas tomó los rumores del retiro de la exclusividad de su madre con un punto de vista positivo, pues confió en que, en caso de terminarse la relación laboral con la empresa en la que lleva décadas trabajando, Pinal podría colaborar con cadenas de todo el mundo.

En mayo pasado, Sylvia Pasquel ofreció detalles sobre la salud de Silvia Pinal (IG: sylviapasqueloficial)

Me parece que ahora es una gran oportunidad para ella, cuántas televisoras no quisieran estar trabajando con la señora Silvia Pinal y ahora es una gran oportunidad para ella el tener la facilidad y la flexibilidad de poderse contratar en las televisoras del mundo. A partir de que se sepa que mi mamá es una actriz libre, podrán contratarla y ofrecerle grandes proyectos. Mejor que estar sin hacer nada. Definitivamente es una gran oportunidad para ella, veámoslo de una manera objetiva

Respecto a la posibilidad de proceder legalmente para garantizar que Silvia Pinal reciba su monto íntegro, la diva aseguró que desde hace un par de meses había recibido menos de lo acostumbrado, lo que le dio a pensar que habrían de retirarle la exclusividad, Pasquel aseguró: “Yo creo que esa pregunta tendríamos que hacérsela a mi mami, la verdad yo no me meto en las relaciones laborales de mi mamá, ella siempre ha sido una persona muy inteligente que ha sabido manejar su carrera de una manera muy precisa, muy puntual, muy inteligente por eso ha llegado a donde está y yo creo que ella es la que tiene que decidir qué es lo que debe hacer y nosotros pues apoyarla nada más”.

Sylvia Pasquel continúa activa en el mundo del teatro, ahora de manera virtual (Foto: Cuartoscuro)

Pasquel también aseguró que su madre tiene un gran futuro por delante en la actuación. “La verdad no estoy enterada de cómo esté el asunto, pero lo que sí te puedo decir es que sé que ya no existían las exclusividades vitalicias, creo que tampoco el señor López Tarso la tiene y los otros que la tenían creo que tampoco, no sé qué haya pasado, cómo lo hayan solucionado, pero por lo pronto mi mami tiene mucho que dar, mi mami tiene muchísimo y hay mucha gente que seguramente va a estar interesada en contratarla y para ella es una cosa muy fresca y que venga para adelante, hay mucha Silvia Pinal”, finalizó la actriz.

