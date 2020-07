Por qué Roger González fue nombrado como “la Maribel Guardia de los hombres”

(Foto: Twitter)

Maribel Guardia es una de las personalidades de la farándula mexicana que a sus 61 años luce con un aspecto jovial y una escultural figura, lo que siempre se le ha reconocido y ahora sirvió para hacer una comparación con el conductor de Venga la Alegría, Roger González, quien esta semana sorprendió a sus seguidores porque aparenta ser mucho más joven.

El pasado 15 de julio el conductor mexicano, Roger González, cumplió años. La fecha no pasó desapercibida ni para sus compañeros en Venga la Alegría ni para ninguno de sus miles de fanáticos que lo siguen desde que se integró a las filas de Disney Chanel.

Pero en medio de los festejos surgió una incógnita... ¿Cuántos años tiene el conductor? Lo que al revelarse que podría tener 40 años generó cientos de comentarios y memes en los que lo compararon con la actriz y cantante Maribel Guardia.

“Roger González el sugar daddy y Maribel Guardia la sugar mommy de México”, “Roger Gonzalez será el Maribel Guardia de nuestra generación, a mi me duele la columna.... qué triste”, “Roger González es Maribel Guardia en hombre” o “La próxima Maribel Guardia versión vato”, fueron algunos de los comentarios que se posicionaron entre las tendencias en Twitter durante la tarde del pasado viernes y la madrugada de este sábado.

Si bien Roger González mantiene vigente el misterio de su edad, en redes sociales se especula que tiene 40 porque sí tiene una amplia carrera al frente de programas de entretenimiento.

El presentador comenzó su carrera al frente de Zapping Zone para Disney Chanel, donde consolidó su carrera en toda Latinoamérica a inicios de los años 2000.

En este espacio grabado principalmente en Buenos Aires, Argentina, estuvo cerca de 10 años, donde no sólo conoció el éxito, sino también las amarguras de ser extranjero.

González confesó en la sección “En sus Batallas” de Venga la Alegría que al inicio de su participación sufrió de varias críticas por parte del personal de la producción, quienes en múltiples ocasiones lo hicieron llorar junto a su compañera Karla.

Esta etapa pronto concluyó porque el proyecto se mudó a Argentina, donde finalmente disfrutó de la convivencia y de lo que hacía a cuadro.

“Estaba muy emocionado y la producción era muy linda, fue una gran familia. Fue una experiencia completamente distinta a la que viví en México, la producción de Zapping Zone en Buenos Aires sí era una familia”, destacó.

Todo tiene un final y éste le llegó a Roger 10 años después en Zapping Zone, cuando le surgieron nuevas inquietudes: “Yo ya no era un niño, quería hablar de otras cosas, quería crecer”.

Tras su etapa en Disney, incursionó por un año en diversos proyectos en radio, televisión y música en Argentina.

Al volver a México se integró al musical Hoy no me puedo levantar al lado de Danna Paola. También prestó su voz para las películas de Tinker Bell y Sing.

Actualmente es uno de los conductores más queridos de Venga la Alegría y fue precisamente el día de su cumpleaños cuando publicó un video en el que sólo acrecentó el misterio al rededor de su edad.

Roger González comentó que le causa gracia las especulaciones porque ni su mamá conoce su edad, ya que este dato no es importante para determinar cómo debes sentirte o comportarte.

“No importa qué edad tengas, sino cómo te sientes a esa edad. Si te sientes fuerte y con energía de cumplir tus sueños es lo importante. Lo importante no es cómo te veas a cierta edad, sino cómo te sientes a edad”, resaltó.

Un claro ejemplo de esto fue que celebró su cumpleaños con una competencia al lado de otros famosos, que llamó “Los juegos inflables del hambre”, de la cual salió victorioso.

En Venga la Alegría mencionó en febrero de este año que no le gusta celebrar su cumpleaños ni decir su edad por temor a la muerte: “No cumplo años, no me gusta que la gente me felicite... para mí es un año menos, voy en cuenta regresiva, para mí cumplir años es un año menos y que me acerco al día que me tenga que ir de aquí”.

Sus secretos para su eterna juventud es la alimentación saludable y el ejercicio constante, además de “vivir positivamente y con una pasión desbordada”.

