Del paraíso al infierno: Amber Heard recordó cómo pasó de tener un romance con “el rey” Johnny Depp a vivir una pesadilla

Johnny Depp y Amber Heard encabezan una de las batallas legales más escandalosas de los últimos tiempos, pero cuando iniciaron su relación todo era muy diferente o por lo menos esto declaró la protagonista de Aquaman, quien recordó que era como “salir con un rey” debido a la fama y fortuna que posee su ex esposo.

La nueva revelación fue presentada por la actriz de 34 años frente al estrado del Tribunal Superior de Londres, donde hace tres semanas comenzó el juicio entablado por Deep en contra de The Sun News Group Newspapers (NGN) y un editor de la misma casa editorial, porque en 2018 lo llamado “golpeador de esposas”.

Heard habló de lo que sufrió el día en que se casaron en 2015 y del que dijo “nunca me había sentido más sola en mi vida”, pero que contrastaba con lo que vivió desde que Johnny comenzó a cortejarla cuando coincidieron en las grabaciones The Rum Diary en 2009, aunque no permitió más acercamiento que el laboral porque ella sostenía una relación con Tasya van Ree.

Aceptó que en aquella época ya le parecía “carismático e interesante” y en más de una ocasión se reunieron con el director para pasar el tiempo “bebiendo vino y hablando”, lo que les permitió conocerse y hasta encontrar gustos similares.

Amber Heard y Johnny Depp se divorciaron tras 15 meses de matrimonio (AP)

“Teníamos muchas cosas en común, como la música blues. Me encanta el blues”, recalcó ante la Corte de Londres, en la que también dijo que recibió varios regalos de parte de Deep antes de concretar una relación formal.

Según Heard, sus intereses románticos hacia su ex pareja iniciaron en 2011, durante la promoción de la cinta que filmaron juntos.

Un año más tarde vivieron un momento que Heard pensó “era algo romántico” y ocurrió cuando Johnny la invitó a coincidir en un fin de semana en el Trump SoHo en Nueva York.

“Cuando Johnny y yo estábamos juntos, era como si fuéramos las únicas personas en el mundo. Nos encantó la misma música, la poesía y el arte: nos sentamos y hablamos durante horas”, recordó la famosa.

“Era atractivo e intelectual, oscuro y divertido. Él sabía mucho sobre la vida, y había vivido más y mucho más que yo... Estaba cautivada. Nunca había estado con alguien como él“, sostuvo la actriz que ahora lo cataloga como un “monstruo”.

El día de su enlace matrimonial comenzó a notar una conducta rara, ya que su ya esposo se ausentó por varias horas en el baño y perdió peso. (Foto: REUTERS/Henry Nicholls)

Heard también explicó que su relación comenzó en secreto porque no querían que la culparan por la ruptura de Deep y Vanessa Paradis.

“Cuando estábamos juntos siempre éramos solo nosotros dos. Estaríamos en su complejo, detrás de las puertas. Era como si estuviera saliendo con un rey, con su nivel de fama y la forma en que vivía”, resaltó.

El día de su enlace matrimonial comenzó a notar una conducta rara en su ya esposo, porque éste se ausentó por varias horas en el baño.

“Era incluso más posesivo de lo habitual y simplemente no tenía sentido la mayor parte del tiempo. Intenté sonreír y entretener a nuestros invitados. Pero nunca me había sentido más sola en mi vida“, sentenció.

Durante el juicio se han revelado diversos relatos en torno a la pareja, como el abuso de sustancias de Johnny Depp y el consumo excesivo de vino de Amber Heard.

Pero en los últimos días se han mostrado fotografías que muestran los abusos que ambos se propinaron, como cuando el actor perdió un dedo gracias a una acalorada discusión y las marcas en el rostro que ambos mostraron después de sus peleas.

