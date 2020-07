Frida Sofía quiere dejarlo atrás: emprendería acciones legales para que Christian Estrada deje de hablar de su relación

Frida Sofía volvió a defenderse de los ataques de su ex pareja Christian Estrada (Foto: Instagram@estradac1/@ifridag)

Frida Sofía volvió a defenderse de los ataques de su ex pareja Christian Estrada, a quien pidió ya no mencionarla porque su relación o sus problemas quedaron en el pasado.

Esta semana se escribió un nuevo capítulo en las peleas de estos dos personajes. En una entrevista para la revista TV Notas, Frida Sofía opinó sobre la reciente cercanía entre Estrada y María Fernanda Quiroz, su compañera en el programa Guerreros 2020.

“Tengan mucho cuidado con este vividor, que lo único que hace es colgarse de las mujeres. Qué bueno que consiguió este reality, si es lo que le hace sentir bien”, recomendó la hija de Alejandra Guzmán a las mujeres que puedan relacionarse con Christian.

Éste no tardó en responder y aunque no mencionó a Frida Sofía, envío un mensaje desde su cuenta de Instagram en el que dejó clara su postura: “La felicidad ajena incomoda y más cuando estás vacío... Yo con la conciencia tranquila no vuelvo a hablar de un pasado que ya está borrado. Vive y deja vivir”.

Se volvió a pronunciar sobre sus conflictos con su mamá y el mismo Christian Estrada (Foto: Instagram)

Frida Sofía no se quedó callada y en declaraciones recogidas por People en español se volvió a pronunciar sobre sus conflictos con su mamá y el mismo Christian Estrada

“No he hablado ni con Alejandra (Guzmán) ni con este estúpido, o sea ya son parte de mi pasado. No entiendo por qué otra vez está con este pi... drama que ya de verdad me desbarató, y estoy tratando de salir adelante sola”, mencionó la también cantante.

Mencionó que aunque ha intentando alejarse de los escándalos, Estrada no deja de hablar de ella y fomentar abusos emocionales o psicológicos en su contra, por lo que le pidió dejar de promover noticias falsas.

“Me he apartado de toda la farándula, pero este hijo de su p... madre no para y no para. Yo no sé cuándo, no sé qué quiere. Si quiere fama, que la consiga. Pero que ya me deje en paz, ya fue demasiado con exponer mi aborto con él, ir a hablar siempre de mí a los programas (de televisión), a difamarme y en realidad a abusarme emocional y psicológicamente, no se vale”, mencionó.

Frida Sofía añadió que podría emprender acciones legales para detener las declaraciones de su ex pareja: “Es algo muy delicado lo del aborto que se le hizo muy fácil gritar a los cuatro vientos, y aparte son puras mentiras… Pero ya estoy hasta la madre, yo creo que ya es hora de meterle una demanda”.

Frida Sofía aseguró que se distanció de su mamá, Ale Guzmán, por la cercanía de ella con Christian Estrada, su ex novio (Instagram: ifridag/estradac11/laguzmanmx)

El año pasado la polémica entre Alejandra Guzmán y su hija comenzó. Frida Sofía inició una guerra de ataques en contra de su madre y entre las acusaciones que siempre destacaron fue la de que se involucró sentimentalmente con su ex novio, Christian Estrada, un joven actor y empresario en Miami, California.

Frida y Christian mantuvieron una relación por casi seis meses y tras concluir este fugaz noviazgo se supo que la integrante de la dinastía Pinal resultó embarazada aunque al final decidió abortar.

Es la propia Frida Sofía quien en múltiples ocasiones ha asegurado que no tuvo a su bebé porque descubrió que su madre y Christian Estrada mantuvieron un amorío y es que, aun cuando no tiene una prueba, ella está segura de que existieron encuentros sexuales de por medio, lo que los involucrados han negado.

Hace unas semanas Estrada dio una entrevista al programa Laura sin Censura, de Laura Bozzo, en donde dijo que su relación con Alejandra Guzmán siempre fue de respeto.

“Con la señora Guzmán yo siempre fui respetuoso, de mi parte le quise mostrar ese caballero que fui ya sea con ella y con su hija; entonces todo lo que hacía fue por amor a su hija, más que nada fue una relación entre suegro y yerno”, mencionó.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Christian Estrada reaccionó a los ataques de Frida Sofía: “La felicidad ajena incomoda cuando estás vacío”

Frida Sofía se lanzó contra su ex, Christian Estrada: “Es un pobre cobarde, vividor”

Christian Estrada habló de su cercanía con Alejandra Guzmán: “Todo lo que hacía fue por amor a Frida Sofía”