Shanik Aspe dio a luz y éstas son las primeras imágenes de su bebé Carlotta

La conductora guerrerense Shanik Aspe ya se estrenó como mamá la noche de este miércoles, pues dio a luz a su pequeña Carlotta; así lo confirmó su compañero y amigo Ricardo Casares, presentador del programa matutino Venga la alegría, quien aseguró que aunque en aquel momento no había podido contestar el teléfono para tomar llamadas, indicó que se encuentra bien con su primogénita.

Tras haber cumplido más de las reglamentarias 38 semanas de gestación, la también cantante y jueza del programa Este es mi estilo se convirtió en madre a los 35 años bajo todas las medidas de sanidad necesarias para proteger la salud de ella y su hija.

A través de la cuenta de Instagram de Ventaneando se compartió la noticia que alegró a los seguidores de Shanik, quien esperaba con ansiad a la pequeña. Carlotta Odiardi Aspe nació a las 19:18 horas del miércoles, pesando 3 kilos y midiendo 49 centímetros , así lo confirmó esta tarde en el programa de TV Azteca a través de una llamada telefónica.

La conductora expresó que acudió al hospital tras sufrir fuertes contracciones que en un inició pensó que se trataban de cólicos, y fue en aquel momento que el doctor le dijo que ya era tiempo de internarse para dar a luz.

Apenas estoy reaccionando de todas las emociones y todo lo que viví ayer. Ya todo mundo me decía que parecía embarazo de elefante porque ya había entrado a la semana cuarenta y fue un rollo porque con todo lo del COVID nada más tienes 72 horas para poder tener a tu bebé, o sea para dar a luz y tener acceso al hospital son 72 horas: si no nace en ese tiempo, (hay que hacer) otra vez otra prueba (de coronavirus), entonces ya habíamos ido por una segunda prueba y el doctor me dijo ‘vente para acá y te reviso’, fui en la mañana a consulta, pero ya llevaba unos cólicos fuertes como contracciones, y me dijo ‘ya te quedas en el hospital

La modelo narró cómo de último momento decidió someterse a la anestesia epidural para bloquear las terminaciones nerviosas de la médula espinal.

No había cuarto en el hospital, por el tema del COVID todo está lleno, y fue así de ‘ya va a nacer y no tenemos ni dónde pasar casi casi la noche’. Yo estaba tan enfocada en el dolor que no me dio tiempo para nada, y estaba un poco agobiada con el tema de la epidural, pues mucha gente te dice ‘note la pongas, eso afecta’… tenía estas dudas, el doctor me volteó a ver y me dijo ‘¿confías en mí?’, le dije ‘sí’ y me dijo ‘ponte la epidural, no sufras de más’