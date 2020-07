El coronavirus golpeó a Robert De Niro, pero no de la forma que todos creen

Robert de Niro y Grace Hightower, en una imagen de archivo (AFP)

Este año tiene un obstáculo más para Robert de Niro. La economía del actor de 76 años ha recibido un duro golpe a causa del rápido avance del coronavirus y ahora debe luchar en la Corte de Manhattan por reducir el límite de crédito mensual a su ex esposa Grace Hightower, quien exige sus ingresos habituales de USD 100.000.

La pareja que estuvo unida de manera intermitente de 1997 a 2018, decidió separarse en 2018 después de 21 años y ahora se enfrenta ante las autoridades estadounidenses para definir una nueva partida de dinero en medio de la crisis sanitaria que afecta a todo el mundo.

Los defensores de la mujer de 65 años ingresaron al Tribunal estadounidense una audiencia de emergencia y por Skype, para solicitar que el límite de crédito mensual de su tarjeta de crédito American Express vuelva de los USD 50.000 a los USD 100.000, ahora que también fue expulsada, con sus dos hijos, del complejo en el pueblo de Gardiner, al norte de Nueva York, y que es propiedad del protagosta de El Irlandés.

Robert de Niro respondió a la cita por Skype, donde argumentó que sus ingresos disminuyeron drásticamente este año y que su cadena de restaurantes Nobu y el complejo Greenwich Hotel tuvieron pérdidas considerables a causa del coronavirus, por lo que recortó distintos gastos, entre ellos el dinero disponible mensualmente para su ex mujer e hijos.

De acuerdo con Page Six, la abogada Caroline Krauss alegó ante la Corte de Manhattan que Nobu perdió USD 3.000.000 en abril y otros USD 1.870.000 en mayo. Además de esta falta de ingresos, el actor pagó a otros inversionistas que solicitaron su capital, cerca de USD 500.000.

“No tiene el efectivo”, explicó la defensora sobre los problemas económicos que golpean este verano al veterano histrión.

Krauss argumentó cuatro puntos para defender a Robert de Niro, entre los que se encuentran la baja en sus ganancias, la cancelación de proyectos y hasta el acuerdo prenupcial que firmaron en 2014.

“Si todo comienza a cambiar este año... tendrá suerte si gana USD 7.500.000 este año”, mencionó la abogada sobre lo que podría obtener en el 2020.

Recordó que De Niro ya ha obtenido en su mayoría todas las regalías generadas por El Irlandés de Netflix, pero podría ser una posibilidad ingresar de esta fuente sólo USD 2.500.000 este año y el próximo.

Otro obstáculo para la economía del actor apareció cuando se suspendió el proyecto que tenía programado para este verano en Oklahoma. (Foto: REUTERS/Mike Blake)

Otro obstáculo para la economía del actor apareció cuando se suspendió el proyecto que tenía programado para este verano en Oklahoma.

Aunado a esto, resaltó el acuerdo prematrimonial que firmaron en 2014 De Niro y Hightower. En este documento se acreditó que Grace debe recibir al año USD 1.000.000 siempre y cuando su ex esposo genere ingresos de USD 15.000.000 o superiores; en caso de que estos disminuyan, también lo hará la pensión otorgada.

“Estas personas, a pesar de sus robustas ganancias de De Niro, siempre han gastado más de lo que él ha ganado, por lo que este hombre de 76 años no podría jubilarse incluso si quisiera, porque no puede permitirse el lujo de mantenerse al día con los gastos de su estilo de vida”, recalcó Caroline Krauss, quien agregó que la situación ha obligado a su cliente a recortar gastos, incluyendo la manutención de su ex pareja.

En respuesta a estos argumentos, el defensor de Grace Hightower, Kevin McDonough, resaltó que la idea de una disminución de ingresos es incomprensible y se ha utilizado la crisis sanitaria para dañar a su clienta financieramente.

“No creo que un hombre que tiene un valor admitido de USD 500.000.000 y gane USD 30.000.000 al año, de repente, en marzo, necesita reducir (la manutención conyugal]) en un 50 por ciento y expulsarla de la casa”, declaró McDonough, reporte que recogió Page Six.

Matthew Cooper, juez de la Corte Suprema de Manhattan, reaccionó a favor de Robert de Niro. (Foto: REUTERS/Henry Nicholls)

Tras la presentación de pruebas y alegatos, Matthew Cooper, juez de la Corte Suprema de Manhattan, reaccionó a favor de Robert de Niro. El impartidor de justicia emitió un fallo temporal para que el actor continué con el pago del 50 por ciento en la línea de crédito y asigne una partida de USD 75,000 para encontrar una nueva casa para Hightower y sus dos hijos.

Polémica por préstamos del gobierno de EEUU

El pasado lunes se supo que la cadena de restaurantes de sushi Nobu, propiedad de Robert de Niro, el famoso chef Nobuyuki “Nobu” Matsuhisa y el productor de cine Meir Teper, recibieron ayuda del gobierno de Estados Unidos por casi USD 28.000.000.

El Programa de Protección de cheques de Pago benefició a la cadena con 14 préstamos que fueron repartidos en los establecimientos repartidos por California, Texas y Nueva York, informó NBC.

