Las fotos de la cantante Tatiana en traje de baño a los 51 años

Tatiana cumpirá 52 años el próximo diciembre (IG: oficial.tatiana)

Dicen que los 40 son los nuevos 20, pero en el caso de algunas famosas del mundo del entretenimiento en México parece que la frase podría ajustarse a “los 50 son los nuevos 20” y es que, como ha ocurrido con otras figuras de su generación, la cantante Tatiana demostró lo bien que luce en traje de baño a los 51 años.

La intérprete, quien se diera a conocer en México en la década de los 80 gracias a la canción Chicas de Hoy, compartió en su cuenta de Instagram algunas fotografías de cómo disfrutó de un día soleado.

"Mi felicidad consiste en que sé apreciar lo que tengo y no deseo con exceso lo que no tengo", escribió citando al autor ruso Leon Tolstoi.

Tatiana mostró su belleza eterna (IG: oficial.tatiana)

En el mismo post agregó que “ya necesitaba vitamina D”, así como los hashtags “#YoPuedo #PensamientoPositivo #ChicasDeHoy #Girl #InstaGirl #PhotoOfTheDay #PicOfTheDay #Bikini #Jardin #Garden #Relax #me”.

En las cuatro fotografías, Tatiana portó sombrero, lentes de sol y un traje de baño blanco con franjas negras, además lució un collar de conchitas, que es muy popular en México.

La intérprete realizó algunas divertidas poses, hincada sobre un camastro y dejó en claro que sigue conservando su figura.

Se mostró divertida tomando el sol (IG: oficial.tatiana)

“Guapísima”, “bella”, “cuerpazo” y “espectacular” eran las palabras que se repetían en los más de 300 mensajes que recibió su publicación.

Aunque desde sus inicios fue conocida por su esbelta figura, en una entrevista para Tv y Novelas, Tatiana confesó que desde los 12 años tuvo que cuidarse con dietas para no subir de peso.

“Toda mi vida me he cuidado, desde los 12 años mi mamá me llevó con un endocrinólogo porque estaba muy chaparrita y no crecía, pensaba que estaba mal de la tiroides, pero el doctor nos dijo que mi metabolismo era tan lento que iba a batallar más que una persona normal, entonces toda la vida traté de cuidarme, hice todas las dietas del mundo que se puedan imaginar, bajaba y luego subía”.

La intérprete además se sometió a un régimen para bajar los kilos de más que tenía y que le hicieron notar algunos de sus seguidores.

Tatiana se cuida desde los 12 años (IG: oficial.tatiana)

Para lograr su objetivo realizó un reto de 10 días de conusmir alimentos en una malteada y aunque en peso sólo bajó 800 gramos, perdió 10 centímetros de cintura en 10 días.

Tatiana se sorprendió al leer los comentarios de sus fans en una foto que subió a redes donde portaba un short y tenis. Se percató de que sí había subido de peso y por ello, antes de cumplir 50 años, se puso a dieta.

La cantante, nacida en diciembre de 1968, hoy puede presumir de nuevo de la esbelta figura con la que siempre se ha manejado durante su carrera.

No es la única celebridad en lucir espectacular a los 50.

La cantante Gloria Trevi, quien ya cumplió 52 años, ha publicado en algunas ocasiones fotos posando con traje de baño.

Gloria Trevi nació en febrero de 1968 (Instagram: gloriatrevi)

La cantante Lucero, quien cumplirá 51 años en agosto, se dejó ver hace unos meses en bikini, realizando una postura de yoga. “Yo hago mucho ejercicio, no sé ni a qué horas pero sí hago. Me gusta mucho hacer yoga, aunque hay gente a la que no le gusta el yoga, que se aburre, pero luego hay gente que le agarramos la onda”, explicó en una entrevista con Martha Debayle sobre la manera en que cuida su figura.

Lucero se dejó ver así en bikini. (Instagram: luceromexico)

Detalló que hace mucho ejercicio cardiovascular por intervalos y no es habitual que incluya pesas en sus rutinas.

