México
Agregar Infobae enGoogle

Topos de México evalúa prestar ayuda a Colombia tras terremoto y expresa su solidaridad

El movimiento de 7.4 en escala de Richter tomó por sorpresa a los colombianos lo mañana de este lunes 10 de agosto

(Foto: Twitter/topos)
(Foto: Twitter/topos)
Guardar

La mañana de este lunes 10 de agosto, alrededor de las 7:34 horas (hora local), se registró en Colombia un terremoto de magnitud de 7.4, con una profundidad de 96 kilómetro, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC)

El movimiento telúrico dejo en alerta a la población de aquel país donde los sismos no son tan comunes como en otros países de Latinoamérica.

PUBLICIDAD

El epicentro se ubicó en San José del Palmar, Chocó, aunque el movimiento se sintió con fuerza en distintas regiones del país, entre ellas Bogotá, Medellín, Cali, Manizales, Bucaramanga, Cúcuta y Villavicencio donde se registran daños materiales y hasta ahora la muerte de por lo menos 111 personas.

Equipos de rescate y residentes buscan entre los escombros tras el terremoto que sacudió Cali, Colombia, el lunes 10 de agosto de 2026. (Foto AP/Santiago Saldarriaga)
Equipos de rescate y residentes buscan entre los escombros tras el terremoto que sacudió Cali, Colombia, el lunes 10 de agosto de 2026. (Foto AP/Santiago Saldarriaga)

Ante este hecho y debido a su reconocida experiencia los Topos de Tlatelolco, grupo rescatista mexicano especializado en desastres naturales, ha expresado su solidaridad con el pueblo colombiano y se encuentra evaluando la posibilidad de acudir a dicho país para brindar apoyo.

PUBLICIDAD

“La Brigada de Rescate Topos Tlaltelolco A.C. está en contacto con las autoridades evaluando nuestra participación respecto al impacto y los grupos de rescate locales. Acompañamos el dolor del pueblo de Colombia”, expresaron en su cuenta de X.

Aunque se encuentran en disposición de poder brindar ayuda por el momento no existe una confirmación oficial de que la brigada vaya en camino.

Es importante recordar que los Topos trabajan con recursos propios y donación por lo que requieren de apoyo para poder realizar los viajes de las misiones.

Además, aún se desconoce si existen personas atrapadas bajo los escombros de los 61 edificios que se reportan como colapsados.

topos tlatelolco colombia
(Redes Sociales)

Sheinbaum reacciona al fuerte sismo en Colombia y ofrece apoyo de México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció este lunes sobre el fuerte sismo registrado en Colombia, aseverando que el gobierno mexicano se encuentra “muy atento” a la situación y disponible para brindar apoyo al país sudamericano en caso de ser requerido.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria informó que su gobierno se enteró del sismo momentos antes de iniciar la rueda de prensa, por lo que aún no contaban con información detallada sobre el saldo del movimiento telúrico.

“Nos enteramos hace un momento del grave sismo en Colombia. Todavía no tenemos más información, pero estamos muy atentos”, señaló Sheinbaum.

La presidenta detalló que el seguimiento se está realizando a través de dos canales diplomáticos:

Además, adelantó que todo el apoyo que requiera el pueblo colombiano será brindado por México, en caso de que las autoridades colombianas lo soliciten formalmente.

La mandataria también dejó abierta la posibilidad de ampliar la información conforme avanzara la conferencia, si es que surgían más datos sobre la emergencia.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este lunes, en Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). EFE/Mario Guzmán
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este lunes, en Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). EFE/Mario Guzmán

¿Colombia es considerado un país sísmico?

Medios locales colombianos informaron sobre evacuaciones en Medellín y Manizales, así como afectaciones en algunas edificaciones de Cali, donde presuntamente se registraron daños en techos y estructuras, según imágenes difundidas en plataformas digitales.

Colombia se ubica en una de las zonas de mayor complejidad tectónica del continente, debido a la confluencia de tres placas: la Nazca, la Suramericana y la Caribe. Esta interacción constante genera fallas geológicas activas a lo largo de todo el territorio, lo que explica la frecuencia de movimientos telúricos que registra el país.

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el territorio nacional cuenta con cuatro zonas catalogadas como de alto riesgo sísmico: Nariño, Chocó —donde se ubicó el epicentro del sismo de este lunes—, Caldas y Santander.

En este último departamento se encuentra el municipio de Los Santos, considerado por especialistas como una de las zonas con mayor actividad sísmica del mundo.

Según registros históricos del propio organismo, en Colombia se presentan en promedio:

El país ha registrado al menos 17 terremotos superiores a magnitud 7 desde 1900, lo que confirma que eventos de esta magnitud, aunque poco frecuentes, forman parte del comportamiento sísmico histórico de la región.

El SGC opera actualmente 339 estaciones sísmicas distribuidas en el territorio nacional, 206 de ellas integradas a la Red Sísmica Nacional y 133 instaladas en volcanes activos monitoreados de forma permanente.

Para monitoreo en tiempo real, el SGC dispone de un sistema en el que la ciudadanía puede reportar si sintió el sismo, herramienta que utiliza para complementar sus boletines técnicos oficiales.

Se espera que en las próximas horas las autoridades colombianas, así como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), ofrezcan un balance oficial sobre posibles afectaciones.

Infografía: mapa de Colombia agrietado, diagramas de placas tectónicas, cifra de 17 terremotos, mapas de zonas de riesgo, estaciones sísmicas y respuesta a emergencias.
La realidad sísmica de Colombia detalla la confluencia de tres placas, las zonas de mayor riesgo y el sistema de monitoreo de sismos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, el gobierno mexicano indicó que mantendrá comunicación con sus contrapartes diplomáticas y que informará cualquier actualización relevante conforme se tenga disponible.

Temas Relacionados

ColombiaTopossismotemblorterremotodesastre naturalmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Tren Maya Cancún–Playa del Carmen: ¿cuánto cuesta el boleto y cuándo reanuda operaciones?

La conexión ferroviaria contará inicialmente con cuatro servicios diarios y tarifas diferenciadas según el tipo de pasajero

Tren Maya Cancún–Playa del Carmen: ¿cuánto cuesta el boleto y cuándo reanuda operaciones?

José Eduardo Derbez: ¿Quién es y cuántos años tiene su pareja Paola Dalay?

José Eduardo y Paola Dalay tienen una hija llamada Tessa Derbez, la familia enfrenta los rumores sobre una supuesta separación

José Eduardo Derbez: ¿Quién es y cuántos años tiene su pareja Paola Dalay?

Survivor México confirma fecha para fin de temporada tan sólo un mes después de haber comenzado

El horario del programa dará paso a Exatlón México

Survivor México confirma fecha para fin de temporada tan sólo un mes después de haber comenzado

Expertos de Harvard revelan cuántas tazas de café mantienen al cerebro más joven y ayudan a tener una vida más feliz

El café también se relaciona con más energía, mejor estado de ánimo, mayor productividad y más concentración

Expertos de Harvard revelan cuántas tazas de café mantienen al cerebro más joven y ayudan a tener una vida más feliz

La Casa de los Famosos México EN VIVO: La Jefa les da permiso de salir al patio

La casa más famosa de México vivió su segunda eliminación con una dinámica inédita: “El Exilio”

La Casa de los Famosos México EN VIVO: La Jefa les da permiso de salir al patio
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de agosto: asesinan a balazos a joven en calles de la colonia Morelos, en la alcaldía Cuauhtémoc

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de agosto: asesinan a balazos a joven en calles de la colonia Morelos, en la alcaldía Cuauhtémoc

Condenan a 19 presuntos integrantes del CJNG con hasta 18 años de prisión tras un enfrentamiento con el Ejército en Jalisco

La Beba aclara la relación que mantenía con César Gastélum tras versiones difundidas: “Teníamos un shippeo”

Rendición o traición: las apuestas que EEUU tendría para fracturar al CJNG luego de ofrecer más de 100 mdd en recompensas

“No salgan, por favor”: así se vivió el enfrentamiento entre militares y civiles durante una misa en Los Mochis, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

José Eduardo Derbez: ¿Quién es y cuántos años tiene su pareja Paola Dalay?

José Eduardo Derbez: ¿Quién es y cuántos años tiene su pareja Paola Dalay?

Survivor México confirma fecha para fin de temporada tan sólo un mes después de haber comenzado

La Casa de los Famosos México EN VIVO: La Jefa les da permiso de salir al patio

Novio de Aldo Rendón aguanta sus berrinches, la fuerte confesión del stylist en La Casa de los Famosos 2026

Tras fuerte pleito Aldo Rendón y Cynthia Klitbo se piden disculpas en La Casa de los Famosos México: “Para mí eres una reina”

DEPORTES

Sebastián Abreu sentencia a la Leagues Cup tras eliminación de Xolos

Sebastián Abreu sentencia a la Leagues Cup tras eliminación de Xolos

Cuándo debutará Chucky Lozano con Los Angeles Galaxy en la MLS

PSG vs Aston Villa: cuándo y dónde ver EN VIVO la Supercopa de Europa desde México

Ryan García critica a exrival de Canelo Álvarez y asegura que no es leyenda: “Me hubiera encantado pelear”

Quién es Cristóbal Álfaro, el jugador que le dio a México el triunfo en el Campeonato CONCACAF Sub 20