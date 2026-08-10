Topos de México evalúa prestar ayuda a Colombia tras terremoto y expresa su solidaridad

(Foto: Twitter/topos)

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La mañana de este lunes 10 de agosto, alrededor de las 7:34 horas (hora local), se registró en Colombia un terremoto de magnitud de 7.4, con una profundidad de 96 kilómetro, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC)

El movimiento telúrico dejo en alerta a la población de aquel país donde los sismos no son tan comunes como en otros países de Latinoamérica.

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El epicentro se ubicó en San José del Palmar, Chocó, aunque el movimiento se sintió con fuerza en distintas regiones del país, entre ellas Bogotá, Medellín, Cali, Manizales, Bucaramanga, Cúcuta y Villavicencio donde se registran daños materiales y hasta ahora la muerte de por lo menos 111 personas.

Equipos de rescate y residentes buscan entre los escombros tras el terremoto que sacudió Cali, Colombia, el lunes 10 de agosto de 2026. (Foto AP/Santiago Saldarriaga)

Ante este hecho y debido a su reconocida experiencia los Topos de Tlatelolco, grupo rescatista mexicano especializado en desastres naturales, ha expresado su solidaridad con el pueblo colombiano y se encuentra evaluando la posibilidad de acudir a dicho país para brindar apoyo.

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“La Brigada de Rescate Topos Tlaltelolco A.C. está en contacto con las autoridades evaluando nuestra participación respecto al impacto y los grupos de rescate locales. Acompañamos el dolor del pueblo de Colombia”, expresaron en su cuenta de X.

Aunque se encuentran en disposición de poder brindar ayuda por el momento no existe una confirmación oficial de que la brigada vaya en camino.

Es importante recordar que los Topos trabajan con recursos propios y donación por lo que requieren de apoyo para poder realizar los viajes de las misiones.

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Además, aún se desconoce si existen personas atrapadas bajo los escombros de los 61 edificios que se reportan como colapsados.

(Redes Sociales)

Sheinbaum reacciona al fuerte sismo en Colombia y ofrece apoyo de México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció este lunes sobre el fuerte sismo registrado en Colombia, aseverando que el gobierno mexicano se encuentra “muy atento” a la situación y disponible para brindar apoyo al país sudamericano en caso de ser requerido.

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Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria informó que su gobierno se enteró del sismo momentos antes de iniciar la rueda de prensa, por lo que aún no contaban con información detallada sobre el saldo del movimiento telúrico.

“Nos enteramos hace un momento del grave sismo en Colombia. Todavía no tenemos más información, pero estamos muy atentos”, señaló Sheinbaum.

La presidenta detalló que el seguimiento se está realizando a través de dos canales diplomáticos:

Además, adelantó que todo el apoyo que requiera el pueblo colombiano será brindado por México, en caso de que las autoridades colombianas lo soliciten formalmente.

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La mandataria también dejó abierta la posibilidad de ampliar la información conforme avanzara la conferencia, si es que surgían más datos sobre la emergencia.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este lunes, en Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). EFE/Mario Guzmán

¿Colombia es considerado un país sísmico?

Medios locales colombianos informaron sobre evacuaciones en Medellín y Manizales, así como afectaciones en algunas edificaciones de Cali, donde presuntamente se registraron daños en techos y estructuras, según imágenes difundidas en plataformas digitales.

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Colombia se ubica en una de las zonas de mayor complejidad tectónica del continente, debido a la confluencia de tres placas: la Nazca, la Suramericana y la Caribe. Esta interacción constante genera fallas geológicas activas a lo largo de todo el territorio, lo que explica la frecuencia de movimientos telúricos que registra el país.

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el territorio nacional cuenta con cuatro zonas catalogadas como de alto riesgo sísmico: Nariño, Chocó —donde se ubicó el epicentro del sismo de este lunes—, Caldas y Santander.

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En este último departamento se encuentra el municipio de Los Santos, considerado por especialistas como una de las zonas con mayor actividad sísmica del mundo.

Según registros históricos del propio organismo, en Colombia se presentan en promedio:

El país ha registrado al menos 17 terremotos superiores a magnitud 7 desde 1900, lo que confirma que eventos de esta magnitud, aunque poco frecuentes, forman parte del comportamiento sísmico histórico de la región.

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El SGC opera actualmente 339 estaciones sísmicas distribuidas en el territorio nacional, 206 de ellas integradas a la Red Sísmica Nacional y 133 instaladas en volcanes activos monitoreados de forma permanente.

Para monitoreo en tiempo real, el SGC dispone de un sistema en el que la ciudadanía puede reportar si sintió el sismo, herramienta que utiliza para complementar sus boletines técnicos oficiales.

Se espera que en las próximas horas las autoridades colombianas, así como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), ofrezcan un balance oficial sobre posibles afectaciones.

La realidad sísmica de Colombia detalla la confluencia de tres placas, las zonas de mayor riesgo y el sistema de monitoreo de sismos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, el gobierno mexicano indicó que mantendrá comunicación con sus contrapartes diplomáticas y que informará cualquier actualización relevante conforme se tenga disponible.