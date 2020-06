Eiza González y sus idilios en Hollywood: Liam Hemsworth, Timothée Chalamet y más

Eiza González suele ser muy reservada respecto de su vida privada (IG: eizagonzalez)

Unas recientes fotografías de Eiza González junto a Timothée Chalamet desataron rápidamente las versiones de un rromance entre ambos.

Aunque la actriz mexicana es muy reservada respecto de su vida personal, en varias ocasiones ha dado de qué hablar al ser vista con famosos de Hollywood.

Lo de Timothée Chalamet desató furor en Twitter, donde el nombre de Eiza se convirtió en tendencia.

Fue el portal TMZ el que dio a conocer las imágenes en las que Eiza y Timothée parecían estarla pasando muy bien.

Chalamet podría ser el nuevo amor de Eiza (Reuters)

Según ese sitio, el actor de Call Me By Your Name y Eiza viajaron a Cabo San Lucas junto a un grupo de amigos.

Eiza lució su figura con un bikini mientras disfrutaba de la piscina del hotel donde se hospedaron.

Chalamet, de 24 años, se unió a ella para nadar un poco, solo después de haber tocado la guitarra para la actriz y los amigos que los acompañaban.

En un momento de su convivencia quedó captado un beso en la boca entre Chalamet y Eiza, lo que podría confirmar un romance que habrían tenido bastante oculto, pues él terminó recientemente su noviazgo con Lily-Rose, la hija de Johnny Depp.

No es la primera relación que Eiza tiene con algún famoso en Estados Unidos.

Liam Hemsworth

En septiembre de 2013, meses después de que Eiza se mudara a Estados Unidos para comenzar su carrera en Hollywood, la actriz fue vista besando al actor australiano Liam Hemsworth, quien recientemente había terminado su compromiso con Miley Cyrus.

Las fotos parecían hablar por sí solas y daban cuenta de la cercanía entre Eiza y Liam.

Eiza fue criticada por quienes la vieron como supuesta culpable de la ruptura de Liam y Miley, e incluso la señalaron de “trepadora” por supuestamente haber contratado fotógrafos para que la captaran con él y así aprovecharse de su fama.

En aquel momento Liam fue claro y aseguró que no tenía ninguna relación, por lo que quizás lo de la actriz se trató sólo de algunas citas.

González prefirió callar y sólo un año después, en una entrevista para la revista Quién comentó: “Es mi historia, lo respeto mucho, soy muy educada y si fuera una trepadora social, como algunos, hablaría de él, pero no tengo necesidad. Mañana saldrá otro chisme, alguien va a salir con alguien más y se acaba. Lo único que importa es mi trabajo”.

Josh Duhamel

Esta relación sorprendió no sólo por la diferencia de edades (él es 17 años más grande), sino por su intempestiva irrupción y su rápida conclusión.

De Eiza no se había sabido de algún romance tras lo de Liam y Josh tenía menos de un año separado de Fergie cuando, a principios de junio de 2018, se supo que llevaban meses saliendo.

Con Josh Duhamel tuvo un romance fugaz (Reuters)

Incluso hubo algunas fotos de paparazzi en donde se les captó a su salida de un restaurente y ambos parecían muy felices.

Desde el primer trimestre de 2018 se les comenzó a relacionar, pues fueron vistos en algunas citas. Y en julio fue evidente el romance cuando viajaron juntos a Tulum.

Sin embargo, a finales de ese mismo mes se anunció que la pareja había roto su relación debido a sus “apretadas agendas de trabajo”.

Luke Bracey

Otro romance fugaz para Eiza llegó de la mano del actor australiano.

A principios de octubre de 2019 la actriz sorprendió al mostrar en Instagram unas fotos junto a Bracey, con quien se dejó ver por primera vez a finales de septiembre en la fiesta de una marca de la que ambos son imagen.

Eiza y Luke Bracey

Aunque nunca habló abiertamente del romance, las cariñosas palabras que le escribió en redes parecieron ser la confirmación.

Sin embargo, ya para inicios de noviembre Eiza había borrado todo rastro de Luke en su cuenta de Instagram, lo que se entendió como un anuncio de ruptura.

Todavía en diciembre fueron vistos muy cariñosos en Tulum, pero parece que la relación no dio para más.

Eiza y Luke todavía fueron vistos en diciembre del año pasado en Tulum (The Grosby Group)

Así que ahora habrá que ver si el romance con Timothée prospera.

Por lo pronto Eiza no ha hecho algún comentario en redes sociales respecto de la difusión de las imágenes. Tampoco él se ha manifestado al respecto.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Eiza González reapareció en viaje romántico con Timothée Chalamet

“¿Y Giovanni?”: el reclamo de Eiza González a López Obrador por el que fue criticada