De jardinero al actor más provocativo del momento: el episodio más triste en la vida de Michele Morrone, protagonista de “365 DNI”

En menos de siete días, el actor italiano Michele Morrone ha alcanzado la fama mundial.

Desde que se estrenó el 14 de junio en Netflix la película erótica 365 DNI, donde da vida al mafioso Massimo, su nombre ha acaparado los titulares de las revistas del corazón. Su cuenta de Instagram ardió, y pasó de uno a cinco millones de seguidores de forma fugaz. Ganó en redes sociales el título al galán del momento, y muchos, incluso, desearon haberle visto a él como protagonista de 50 Sombras de Grey.

Aunque 365 DNI le catapultó al universo de las estrellas de cine, y le llevó a saborear las mieles del éxito, lo cierto es que en su vida no siempre ha sido así. Detrás de este apoteósico año 2020, se esconde una etapa de profunda depresión que hace casi dos años lo llevó a alejarse de los sets de rodaje.

“Hace un año y medio estuve a punto de dejarlo todo. No quería actuar más. Me encontraba en un grave estado de depresión después de divorciarme de mi mujer”, confesó a través de una publicación de Instagram el actor italiano de 29 años.

En 2014, Morrone se casó con la diseñadora libanesa Rouba Saadeh, madre de sus dos hijos, Marcus y Brando. Después de cuatro años de matrimonio, la pareja se separó, y esta decisión sumió al intérprete en uno de los episodios más difíciles de su vida.

Su ex esposa y sus dos hijos se marcharon de Italia y se fueron a vivir al Líbano, y él se sintió “derrumbado”. Perdió las fuerzas para seguir luchando por su carrera, y se quedó sin dinero y sin trabajo. Al no tener ingresos, se empleó como jardinero en una villa retirada de Italia.

“Encontré trabajo como jardinero en un pueblo remoto de 1000 habitantes porque no tenía más dinero en mi bolsillo. Pero la vida es extraña, cuando estás abajo, el destino pone el tren correcto enfrente de ti, y si eres fuerte, puedes tomarlo. Siempre cree en ti. Siempre”.

Justo cuando ejercía como jardinero, recibió una llamada para participar en el casting de 365 DNI (365 Días). Aceptó el reto y logró el papel protagonista para encarnar a Massimo Torricelli, un jefe de la mafia siciliana que decide secuestrar a una ejecutiva llamada Laura de la que está enamorado, interpretada por Anna Maria Sieklucka.

La producción, que se estrenó el 7 de febrero de 2020 y aterrizó en Netflix este 14 de junio, sumó millones de espectadores, y se afincó en el listado de lo más visto de la plataforma en países como México, Argentina y España. Para muchos, la historia basada en el libro homónimo de Blanka Lipińska es la real sucesora de 50 Sombras de Grey, ya que cuenta con tintes oscuros, escenas explícitas y alto contenido erótico.

“Una ejecutiva que se encuentra en una frágil relación amorosa cae en manos de un jefe de la mafia, quien la secuestra y le da un año para enamorarse de él”, se lee en la descripción de Netflix sobre la película.

Antes de dar vida a Massimo, Michele Morrone ya había formado parte de producciones italianas en cine y teatro, como en la mini serie de la familia Médici, junto a Richard Madden, o el filme El Juicio, disponible en Netflix. Sin embargo, fue 365 DNI la que le consagró fama internacional.

Ahora también se encuentra inmerso en Duetto, uno de sus próximos proyectos. Según explicó en una entrevista para el programa Storie Italiane durante la gira promocional de esta cinta, ha estado más de siete meses sin ver a sus hijos, que siguen en Beirut.

“Lidiar con el duelo de la separación no fue fácil”, reconoció.

A pesar de haber hablado en algunas ocasiones sobre su situación sentimental, en realidad Morrone trata de evitar el tema. Así ocurrió durante uno de sus últimos directos de Instagram, cuando muchos fans le preguntaron por su estado civil actual. Preguntas que evadió durante toda la emisión.

“Me gustaría abrazarlos, pero son tantos que no sería posible”, le dijo a cambio a sus seguidores. “Están en todo el mundo, así que este Instagram Live es para sentirnos cerca. No tengo palabras para agradecer todo el amor que me están haciendo sentir”.

