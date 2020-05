A 20 años del estreno de “Amores Perros”: qué fue del elenco

Amores Perros (Foto: Captura de pantalla)

La película Amores Perros conquistó a la crítica especializada el 13 de mayo del 2000 cuando fue presentada en el Festival de Cine de Cannes. Entonces se convirtió en una de las cintas más taquilleras en el país, consiguió otros tantos reconocimientos y encaminó al éxito a los involucrados, entre ellos Gael García Bernal, y a sus realizadores Alejandro González Iñárritu y Guillermo Arriaga.

En su llegada a las pantallas internacionales, en el Festival de Cine de Cannes, la ópera prima de Iñárritu obtuvo el Premio de la Crítica; a éste le siguieron otros galardones como: los 11 Arieles que recibió en la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, un premio Bafta y uno por el Festival Internacional de Tokyo. Además fue nominada a la Mejor Película por los Globos de Oro y los Premios Oscar.

Para celebrar los 20 años del éxito arrollador de Amores Perros, el director Alejandro González Iñárritu ya alista un emblemático festejo en el Zócalo de la Ciudad de México, donde proyectará la cinta restaurada y musicalizada en vivo por Gustavo Santaolalla, además durante este evento habrá un concierto protagonizado por las bandas que colaboraron para el soundtrack del filme.

La vida no sólo ha cambiado para el director, sino también para sus protagonistas quienes han evolucionado a lo largo de dos décadas.

Gael García Bernal

Gael García Bernal presentó Chicuarotes el año pasado (FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO)

Tras protagonizar Amores Perros, Gael se embarcó en otros proyectos exitosos e incluso incursionó como director y gracias a su trayectoria de más de tres décadas se ha consolidado como uno de los rostros mexicanos más famosos en la industria del entretenimiento internacional.

Así protagonizó más de 40 filmes, entre los que se encuentran: Y tu mamá también (2001), El crimen del padre Amaro (2002), Diarios de motocicleta (2004), La mala educación (2004), Babel (2006), Rudo y Cursi (2008), Me estás matando Susana (2016), entre otros.

Además ha incursionado en las series como Aquí en la Tierra o Mozart in the Jungle, y como director para Déficit (2007) y Chocuarotes (2019).

Este año va a estrenar la cinta Ema, filme dirigido por el cineasta de origen chileno, Pablo Larraín, y que protagonizó con Mariana Di Girolamo.

Con su gran amigo Diego Luna, fundó la compañía La Corriente del Golfo, productora creada con la intención de contar grandes historias para el entretenimiento mexicano.

Tiene dos hijos con su ex pareja, la actriz argentina Dolores Fonzi: Lázaro, de diez años, y Libertad, de ocho.

Adriana Barraza

Barraza superó el cáncer de seno que le fue diagnosticado en 2015 (FOTO: FRANCISCO RODRÍGUEZ /CUARTOSCURO)

La actriz de 64 años ha tenido una prolífica carrera a nivel internacional. En 2006 participó en Babel, película con la que obtuvo varios premios y nominaciones, como a los premios Oscar, los Globos de Oro, la Asociación de Críticos de Cine de Chicago y Broadcast Film Critics Association, entre otros.

También la hemos visto en las cintas Arrástrame al infierno, Tres piezas de amor en un fin de semana, Sucedió un día, From Prada to Nada y hasta en Rambo V: Last Blood, lado de Sylvester Stallone.

Y en algunas series y telenovelas como: Clase 406, CSI: Miami, ER, Capadocia y The Strain.

Barraza superó el cáncer de seno que le fue diagnosticado en 2015, pero continúa con sus tratamientos para que no regrese la enfermedad a su cuerpo.

Además no deja de dar clases de actuación.

Vanessa Bauche

(Foto: Instagram Vanessa Bauche)

En Amores Perros dio vida a Susana y desde entonces ha participado en más de 20 proyectos tanto en el cine como en la televisión.

Digna... hasta el último aliento, A silent love, Dios te salve, Mujeres asesinas, Elvira, te daría mi vida, pero la estoy usando, Eva la Trailera, Rosario Tijeras, La doble vida de Estela Carrillo, La jefa del campeón y Nosotros los guapos, son algunos de los trabajos que ha realizado en los últimos 20 años.

Ha emprendido una férrea lucha en contra de diversos problemas sociales, como la violencia en la familia y bajo el hashtag #TenemosQueHablar promueve la discusión de los mismos.

Álvaro Guerrero

El actor de 71 años también incursionó en otros proyectos como Conejo de la luna, Amar, Aquí entre nos, Eddie Reynolds y Los Ángeles de Acero, Montecristo, Entre el amor y el deseo, Capadocia, entre otros proyectos.

Jorge Salinas

Salinas se consolidó como protagonista de diversas telenovelas mexicanas (Instagram: salinasjorgemx)

Este actor se consolidó como protagonista de diversas telenovelas mexicanas, así pudimos verlo en: Las vías del amor,La esposa virgen, La fea más bella, Fuego en la sangre, La que no podía amar, Qué bonito amor, Mi corazón es tuyo, Pasión y poder y Te doy la vida, entre otras.

Además sobresalió en la obra Aventurera y en el reallity show Big Brother VIP.

Tiene seis hijos. Dos con la modelo peruana Fátima Boggio, una con la actriz Adriana Cataño, una con la actriz Andrea Noli y dos con la actriz Elizabeth Álvarez.

