Mauricio Clark está conociendo a una mujer “especial” y ya quiere ser papá: “Es uno de mis sueños”

El conductor Mauricio Clark confesó que uno de sus grandes sueños es ser papá y le gustaría tener tres hijos.

Clark, quien hace meses dijo que cambiaría su nombre a Franco, habló con la revista TV Notas sobre el momento que atraviesa tanto a nivel personal como profesional.

En el pasado, el conductor desató grandes polémicas al asegurar que dejó de ser homosexual y hablar de ciertos métodos de conversión.

Ahora, más allá de todo escándalo, Clark -quien en medio de su transformación abrazó fuertemente la fe católica- se dice listo para dar un nuevo paso en su vida.

Comentó que se encuentra muy bien gracias a su programa en Multimedios y por haber mejorado la relación con su familia, en especial con su padre.

“Mi pasado fue muy doloroso, sin embargo, ahora lo expongo ante todos para que los demás no pasen por lo mismo que vivimos mi familia y yo cuando me metí en las drogas”, reconoció.

El presentador reveló que si bien no está enamorado, si está conociendo a una chica "muy especial" que le gusta y que conoció en el "camino del Señor" y es que una de las principales características que busca en una mujer es su amor por Dios y que no lo juzgue por su pasado.

Cuando le preguntaron a Clark si ha pesando en formar una familia con esa mujer que está conociendo, el presentador respondió que ha soñado con hacerlo, pero deja todo en manos de Dios. "No sé si esta muchacha sea la indicada, pero mientras disfruto mucho estar con ella, pues me doy cuenta de que lo que viví en mi pasado fue solamente un espejismo”.

El conductor continuó con sus confesiones y reveló que uno de sus grandes sueños es ser papá y prometió que su primer hijo será adoptado.

“Ése es uno de mis sueños, sí lo he pensado y quiero tener tres hijos, y espero que el Señor me conceda esa fortuna en algún momento de mi vida no tan lejano... le prometí a Dios que mi primer hijo sería adoptado, y que será una niña que se llamará María”.

Clark recordó que hizo esa promesa a Dios cuando estaba iniciando su proceso de transformación y se sentía mal.

Por ahora no tiene una fecha exacta para iniciar los trámites de adopción, pero le gustaría que fuera este año y después de haberse casado.

Una de las preguntas que respondió Clark fue qué haría si uno de sus hijos le dijera que es gay, a lo que respondió:

“Nada, yo no voy a hacer nada, es su vida y lo aceptaría tal y como es, no juzgaría a mi propio hijo”.

Aceptó, sin embargo, que si le diría a su hijo que hay otros caminos más allá de la homosexualidad. "Le diré: ‘Si te vas por ese camino, te puede pasar esto’, y si decide llevar una vida como gay, pues que tenga cuidado con los riesgos, como las enfermedades de transmisión sexual y la tasa de suicidio. También le contaría todo lo que yo viví”.

El problema con Legarreta

El pasado enero volvió al programa Hoy, en donde semanas antes había tenido un fuerte debate durante una mesa redonda. Aprovechó su presencia en la emisión de Televisa para disculparse, aunque sostuvo sus dichos sobre la homosexualidad.

“Me atrevo a decir que la conducta homosexual como tal es una adicción”, aseguró Clark ante la protesta del resto de los integrantes de la mesa, pero señaló “no quiero pelear”.

