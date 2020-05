Día de las Madres: agenda de conciertos y festivales para festejar desde casa

Foto: Natalia Lafourcade/IG - Cuartoscuro - Danna Paola/IG - Cuartoscuro.

Un nuevo mes llegó y la cuarentena por coronavirus no cedió, pero para dar un emotivo regaló a las madres este 10 de mayo la industria del entretenimiento organizó una serie de eventos para deleitar a sus fanáticas más fieles.

CONCIERTOS

Tras ausentarse unos fines de semana, la iniciativa “Música entre brothers" regresa más fuerte que nunca, por lo que este viernes y domingo podremos disfrutar de los conciertos virtuales de Natalia Laforcade y Nicky Jam.

Los artistas transmitirán desde la cuenta de Facebook de Tecate. Los shows “Unidos desde el sillón” de Laforcade estará disponible hoy a a partir de las 20:00 horas del centro del México; mientras que el de Jam podrá verse el domingo a la misma hora.

MTV Latinoamérica también tendrá su propio espectáculo masivo con causa. Molotov, Sebastián Yatra, Natalia Lafourcade, Sofía Reyes, Ximena Sariñana, Jesse & Joy, Mon Laferte y Danna Paola unirán sus voces esta noche para recolectar fondos destinados a la lucha emprendida por Médicos sin Fronteras en contra el coronavirus.

El evento #MTVJuntosADistancia podrá verse desde las 20:00 de este viernes por los canales MTV, VH1, Comedy Central y Paramount Network, así como por las redes sociales YouTube y Facebook de MTV Latinoamérica.

Pink Floyd también ayudará con su música. La banda publicará en su canal de YouTube una vez a la semana un concierto ofrecido durante la década de los 80 y 90, con lo que buscan alentar a sus seguidores en estos tiempos difíciles.

Esta semana toca el turno de Us and Them, grabado el 20 de octubre de 1994 en el Earls Court de Londres y estará disponible a partir de las 17:45 horas de este viernes en su canal de YouTube. La próxima semana se conocerá la nueva incursión.

Denisse de Kalafe dará un espectáculo especial este viernes para honrar al personal de la salud dedicado a atender la emergencia por coronavirus. Este show podrá verse a las 13:00 horas a través de su cuenta de Instagram y Facebook.

Arctic Monkeys también deleitará a sus fanáticos este día. A través de la cuenta de Facebook de RadioX, la banda británica transmitirá a partir de las 14:00 horas de México, el concierto Finsbury Park del 2014.

BALLET

El reconocido bailarín, Isaac Hernández, dará este día una masterclass de Introducción al Ballet clásico en línea. Los fanáticos de la danza clásica podrán disfrutar de esta clase a través del Facebook de Citibanamex desde las

El talento del reconocido con el Benois de la Danse como ‘Mejor bailarín’ del mundo en 2017 también lucirá su talento en la obra Romeo y Julieta, la cual estará disponible a partir de este viernes en el canal de Youtube English National Ballet.

EVENTOS POR EL DÍA DE LA MADRE

Alejandro Fernández celebrará esta importante festividad con un concierto vía streaming, en el que contará con la participación especial de su hijo Alex Fernández, quien comienza a hacer sus pininos en el mundo de la música regional mexicana.

Este evento estará disponible a las 17:00 desde el canal de YouTube de la cerveza Victoria.

Denisse de Kalafe, la intérprete por excelencia en esta fecha, también dará espectáculos vía online. La cantante brasileña abrirá su cuenta de Facebook e Instagram para transmitir cuatro espectáculos dedicados a las reinas del hogar.

Los espectáculos serán transmitidos a las 10:00, a las 12:00, 18:30 y 21:30 horas del próximo 10 de mayo.

Benny Ibarra dará una serenata virtual a través de la cuenta oficial de FUD. El concierto del cantante será transmitido a las 12:00 de la tarde.

TV Azteca organizó un festival dedicado a las mamás que será transmitido por Azteca Uno desde las 19:00 horas. Este evento será conducido por Bárbara de Regil.

La televisora informó que Aída Cuevas, La Banda MS, La Banda el Recodo, Ricardo Montaner, David Bisbal, Ana Bárbara, Lupillo Rivera, Pedro Fernández, Omar Chaparro, Edith Márquez, Sebastián Yatra, Mariana Seoane, Lupe Esparza, Mau y Ricky, Danna Paola, Il Volo, Alexander Acha, Pedro Capó y Camilo ofrecerán este concierto desde sus casas.

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México también tiene un evento preparado para este día. La dependencia organizó un festival en el que habrá mariachis, películas y la presentación de Tania Libertad.

