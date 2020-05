Ximena Sariñana contó a Infobae su fórmula para ser una mamá presente y exitosa en tiempos de coronavirus

(Foto: especial)

A pesar de permanecer aislada por la pandemia por coronavirus, Ximena Sariñana ha sabido reinventarse para ofrecer otro formato de sus espectáculos, apoyar a los afectados por el COVID-19, lanzar un nuevo sencillo privilegiando el empoderamiento femenino y hasta disfrutar del éxito obtenido en la última temporada de la serie de Netflix, La casa de las Flores.

Una vez más es el nombre del tema que la también actriz presentó esta semana. La realización de este proyecto significó para Ximena un gran reto, ya que buscó incluir a puras mujeres en todo el proceso con tal de privilegiar y abrir más espacios laborales dedicados al sector femenino.

“Creo que se debe hacer un esfuerzo extra para dar y crear oportunidades para las mujeres, sobre todo para que existan referentes porque ¿qué pasa cuando a una niña le interesa estudiar música, empieza a leer créditos y de repente se da cuenta que todos los ingenieros, todos los productores de los discos, los instrumentistas, los ingenieros de masterización de mezclas, son hombres, entonces... debemos crear más estos créditos, estos espacios y estas oportunidades, lo que estoy intentando hacer desde mi trinchera”, dijo la intérprete en conferencia de prensa.

Al respecto, Sariñana resaltó que entre el 70 y 80 por ciento de este trabajo fue realizado exclusivamente por mujeres.

(Foto: especial)

Aunque la intérprete de Vidas paralelas trabajó en la producción de este tema antes de la cuarentena por coronavirus, se ha mantenido activa para adaptarse a la nueva forma de espectáculos que han prevalecido en medio de la crisis sanitaria.

“Ha sido difícil para mí porque yo tengo una banda increíble de músicos en los que me apoyo muchísimo, trabajo con gente muy talentosa, y claro que no es lo mismo, yo no soy ni la mitad de pianista e instrumentista que mis músicos, y me he tenido que poner a estudiar como loca y eso no importa ante esta oportunidad increíble, pero es difícil, definitivamente ha sido difícil para mí, pero es una bendición que la podamos hacer, que tengamos la tecnología para hacerlo y que tengo suficiente conocimiento de piano para acompañarme y hacerlo de una forma digna”, comentó la artista de 34 años.

Durante este periodo de aislamiento, Ximena ha tenido mucho tiempo para escribir sus sentimientos e ideas y espera que pronto pueda plasmar todo su pensamiento en una canción. Además ha apoyado varias iniciativas, como la canción Resistiré México o la venta de su vestuario para obtener recursos que serán destinados a cientos de personas en la industria de la música que no tienen ingresos actualmente.

“Creo que una de las enseñanzas que nos ha dejado esta pandemia es que es muy difícil tener certidumbre, y que ahorita es muy difícil planear, no sabemos cuánto es ni cómo pinta la normalidad en un futuro, estoy intentando concentrarme en el día a día, y ahorita estoy lanzando algunas iniciativas para ayudar a las víctimas del COVID-19, como también a quienes resultaron afectados por paro tan fuerte en la Industria de los músicos”, señaló.

Para la famosa mexicana, tanto este proceso en confinamiento como toda su carrera artística, debe estar complemente balanceado con su vida personal y es que con tantos años en la industria aprendió a ser una madre presente para su pequeña hija de dos años, Franca.

(Foto: especial)

“En mi caso, afortunadamente, he tenido mucha ayuda, no solamente de mi pareja sino de mi familia y eso es vital y de muchísima importancia, que el mundo sea comprensivo con el tipo de maternidad que quieres llevar y el tipo de mamá que quieres ser, y en mi caso quiero ser una mamá muy presente, por eso nunca me he separado de mi hija, ha viajado conmigo, y eso obviamente tiene sus complicaciones, sus consecuencias, sus costos, y demás así es como yo me he podido acomodar”, mencionó.

Ximena Sariñana en La casa de las flores

Aunque la intérprete ha enfocado su carrera en la industria musical, no olvida sus participaciones en la actuación, por lo que este año la pudimos ver, con mucho éxito, en la temporada final de la serie de Netflix, La casa de las flores.

En este proyecto interpretó a la versión juvenil de los años 70 de Carmen, amiga de Virginia de la Mora, y que tuvo un papel fundamental en la conclusión de la trama.

“Me encantaría seguir actuando, es algo que a mí siempre me ha divertido y sobre todo en experiencias como en La casa de las flores con un director que tiene una visión tan clara, un elenco tan divertido y tan encantador, una historia muy divertida, y personajes emblemáticos”, dijo.

Confesó que no había vuelto en los sets de grabación porque nada la convenció tanto como ahora: “Me tardé en regresar a la actuación no por una elección, lo que pasa es que no había proyectos que me llamaran la atención suficiente y que además se acomodaran los tiempos, al final siempre estoy buscando una historia que contar, un buen elenco, un buen director”, precisó.





Agradeció el apoyo que ha recibido tras el estreno de su participación, que incluyó su interpretación de la canción Cosas del amor, la cual ha tenido una gran aceptación en su versión.

“Es una canción muy emblemática pero que además cae un gran momento musical y fue súper divertido interpretar esta canción, que es muy diferente a como yo siento que es mi música, igual soy dramática, pero siento que en los años 80 eran muchísimo más y la gente ha conectado con ella, les fascina”, concluyó.

