En un reciente entrevista con The Wall Street Journal, la modela británica Naomi Campbell explicó que “a la hora de comer no me privo de nada, pero sólo porque como una vez al día". Las declaraciones de la ex top model, de 49 años, sobre la descabellada dieta que sigue para mantener la figura, le valieron duras críticas por el mensaje erróneo sobre una buena alimentación y, sobre todo, por el impacto que pueden tener sus palabras en aquellas personas que sufren algún trastorno alimenticio, como bulimia u anorexia.