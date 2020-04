Además Andrea le preparó una sorpresa especial para la que adolescente no se sintiera sola en tan importante festejo: “Como no pudo tener visitas, le hice un álbum de imágenes de sus amigos, de la gente que la ama, familiares que me mandaron una fotografía con unas palabras para ella. Al ver el álbum se emocionó mucho. Le cantamos Las mañanitas al despertar, le llevamos un pastel de limón que le gusta mucho; también le dimos un collarcito con su nombre”.