Tras esta situación que la alarmó, Haydee decidió tomar cartas en el asunto solicitando ayuda: “La delegada de la ANDA (Asociación Nacional de Actores) me apoyó y me dijo ‘lo que tú quieras hacer lo hacemos’ y hablé con Felipe Nájera y se metió una demanda porque no me quiso pagar mis honorarios y no solamente a mí, le debe a Fernanda Romero, le debe a Fátima Molina, esa noche golpeó a Silverio Palacios, traía un relajo este señor. Sus mensajes continuaban, “eres una tal por cual, tú me gustas, yo te quiero”, yo ya no le contestaba porque ya no tenía caso”.