Demi Moore y Bruce Willis no son los únicos: las estrellas de Hollywood que lograron convertirse en amigas de sus ex

Una separación, por muy amistosa que sea, siempre resulta traumático y más si la otra persona rehace su vida sin demasiado tiempo de duelo. Pero a la actriz Anna Faris no le molestó en absoluto cuando su ex marido y padre de su hijo Jack, al año y medio de separarse de ella, la llamó para avisarle que se iba a casar con Katherine Schwarzenegger. Así lo contó la propia actriz en una entrevista radial en 2018. “Esto es algo de lo que Chris y yo hemos hablado mucho en el pasado. Nuestra meta cuando nos divorciamos es que algún día pudiéramos sentarnos a cenar en Acción de Gracias con nuestras respectivas parejas", afirmó la actriz y luego reveló: "De hecho, antes de pedirle matrimonio a Katherine me llamó para avisarme de que iba a hacerlo, y yo le respondí que me parecía maravilloso y que, en caso de que no lo supiera, tengo un título que me permite oficiar bodas”. Chris Pratt se casó con la hija del famoso actor, el pasado junio de 2019, en un evento muy íntimo al que asistieron solo los más cercanos de la pareja, mientras que Anna Faris está comprometida con Michael Barret.