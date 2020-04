En este periodo de confinamiento que responde a las necesidades sanitarias que buscan un distanciamiento social en aras de frenar la propagación del coronavirus, las actividades en casa parecen no tener límites cuando se utiliza la creatividad y la imaginación; para muestra está una familia que decidió rendir tributo a los personajes amarillos más famosos del mundo. Y no, no se limitaron a sentarse en el sofá a ver un maratón de 31 temporadas, al más puro estilo simpsoniano, sino que decidieron llevar a otro nivel su entusiasmo por la caricatura más longeva del planeta, que continúa actualmente sus transmisiones.