“Este es un momento para hacer todas esas cosas que no tenías tiempo de hacer como leer, cocinar, a mí la verdad me encanta cocinar, como se habrán dado cuenta, y muchas veces no tengo el tiempo, entonces estoy aprovechando para hacer ese tipo de cosas que me llenan y me gustan”, confesó la hija de Luis Miguel hace unas horas a través de sus historias de Instagram.